Raija Nio-Halme nyhjää tyhjästä myyjäispöydän täyteen

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

KUN RAIJA NIO-HALME alkaa valmistaa myytäviä tuotteita joulumyyjäispöytään, hakee hän kaupasta vain rautalankaa. Kaikki muu löytyy omista tai lähipiirin varastoista.

– Sanon aina, että nyhjään tyhjästä. Minulla on takana liki 30-vuotinen kauppiasura ja kaapeista löytyy ompelulankoja- ja kankaita. Ystävät ja lapset tuovat lasipurkkeja ja muita tavaraa ja sanovat, että kyllä mummu niistä aina jotain tekee.

Nio-Halme muistuttaa, että maailma on jo tavaraa täynnä. Jos jotain ostetaan, tulee ostaa tarpeeseen. Tarpeellisia ovat hänenkin Kuhmoisten joulumyyjäisiin tekemät tuotteet: matot, lyhdyt ja kukka-asetelmat.

Paperinaruista tehdyt kukka-asetelmat ovat syntyneet koiraperheiden tarpeeseen. Pajukoritkin Nio-Halme tekee itse. Kuva: Raija Nio-Halme

Virkattuihin mattoihin Nio-Halme saa materiaalia lapsilta ja lastenlapsilta. Käytetystä trikoovaatteesta saa kirpputorilla muutamia kymmeniä senttejä, mutta matoissa vaatteet tulevat jatkojalostetuksi ja kestävät pitkään.

– Sekä minun että puolison Vesan äidit ovat olleet ahkeria virkkaajia. Ainakin sataan lyhtyyn löytyy vielä pitsiä, Nio-Halme kertoo.

Paperinaruista tehdyt kukkakoristeet hän suunnitteli aikanaan omiin tarpeisiin, sillä lähipiiristä löytyi koirallisia ihmisiä, joille ei voinut aitoa joulukukkaa viedä.

– Melkein kaikki joulukukat ovat koirille myrkyllisiä, ehkä kissoillekin. Nämä asetelmat ovat lemmikkiystävällisiä, Nio-Halme sanoo.

Virkattuihin mattoihin päätyvät lapsilta ja lastenlapsilta vanhoiksi jääneet trikoovaatteet. Kuva: Raija Nio-Halme

Lopuksi hän muistuttaa, että myyjäisistä ostettu tuote on melko varmasti kotimaista käsityötä, eikä ulkomailta – saati Temusta – tilattua halpatavaraa.

– Täytyy ajatella, että maailman säilyminen ja luonto ovat ykkösasioita ostaessakin.

Raija Nio-Halmeella on ollut myyntipöytä Kuhmoisten joulumyyjäisissä jo vuosia. Tämä vuosi on kuitenkin ensimmäinen, jolloin hän myy myös omista valokuvista tehtyjä joulukortteja. Valokuvat hän otti koronavuosina lapsille tehtyyn valokuvakirjaan.

– Lapsia ja lastenlapsia ei voinut kuvata, kun emme päässeet tapaamaan lainkaan. Tein vuoden tapahtumista Joulutarina-nimisen kirjan, jossa joulupukki ja tontut seikkailevat meidän pihallamme. Siihen kirjaan otetuista kuvista olen tehnyt joulukortteja.

Lisäksi pöydästä löytyy höpöjä. Pieniä virkattuja olioita, jotka katsovat suoraan silmiin.

Saunatuvasta Lummenteen rannalta löytyy Raija Nio-Halmeen askartelupaja. Kuva: Raija Nio-Halme

Nio-Halmeen askartelupaja on Kuhmoisissa, saunatuvassa Lummenteen rannalla. Sinne hän levittää pajut, kuusenoksat sekä muut askartelutarpeet yltympäriinsä. Vain ompelutyöt syntyvät Turussa, siellä, missä ompelukoneetkin ovat.

Äidinmaidosta saatu himo käsitöihin on vienyt Nio-Halmetta tuotteineen toreille ympäri pitäjää ja eri vuodenaikoihin. Suurtuotantoon hän ei kuitenkaan ole ryhtynyt, vaikka tasaisin väliajoin joku kysyykin, voiko tuotteita ostaa jostain muualta – netistä tai kaupasta.

Ja vaikka jouluisten käsitöiden ja askareiden parissa vuosi vierähtääkin, niin oikea joulun vietto alkaa vasta joulumyyjäisistä.

– Niitä on jo oppinut odottamaan. Tunnelma on hyvä ja myyjäisiin tulee paljon mökkiläisiä, joihin tutustuin täällä jo kauppiaana ollessani. Myyjäisistä alkaa joulun fiilistely, Nio-Halme sanoo.

Tulevan viikonlopun jouluiset tapahtumat :

Jämsänjokilaakson musiikkiopiston päätöskonsertti Kuhmolassa torstaina

Joulumyyjäiset Kuhmolassa lauantaina

Joulurauhan julistus eläimille Aukeasuon ampumaradalla lauantaina

Pelimannien joulukonsertti Kirkossa lauantaina

Kauneimmat joululaulut Kirkossa sunnuntaina

Tonttu-elokuva Kuhmolassa sunnuntaina