Seurat lupailevat liikunnallista kesämenoa kaiken ikäisille

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

KUNTALAISILLE JA kausiasukkaille on kesäksi tarjolla monenlaista ohjelmaa, selvisi kiirastorstaina 2.4. pidetyssä seuraillassa. Kunnan liikunnanohjaajan Pipsa Suomisen koolle kutsumassa tilaisuudessa kesän tarjonnasta keskustelivat Kuhmoisten Naisvoimistelijoiden, MLL:n Kuhmoisten osaston, Kuhmoisten Kopseen, Kuhmoisten Kumun sekä höntsalentopalloilijoiden ja tissivolleyn edustajat. Naisvoimistelijoita edustanut Henni Järvinen muistutti, että myös Kuhmoisten Yrittäjät ry:n vuoden teemana on hyvinvointi.

Suosittu kesäsportti jatkuu tulevanakin kesänä urheilukentällä. Naisvoimistelijoiden ja MLL:n yhteistyössä järjestämä sekä aikuisia että lapsia liikuttava tapahtuma on ollut suosittu ja sai viime kesänäkin liikkeelle useita kymmeniä liikkujia.

Ratsastusseura Kuhmoisten Kopse on saanut valmiiksi maastoratsastusreittinsä, ja se avataan toukokuussa.

– Tarkoitus on pitää näyttävät avajaiset ja saada paikalle väkeä. Reitti on ollut valmisteilla pari vuotta ja se yhdistetään vanhaan Kirjonurmen tallin takana menevään reittiin, kertoo Kopseen puheenjohtaja Markku Kesämaa.

Kuhmoisten Kumu tarjoaa monen vuoden tauon jälkeen viikottaisia yleisurheiluharjoituksia urheilukentällä kesä- ja heinäkuussa ja niiden päätteeksi seuranmestaruuskilpailut. Kilpailuhenkisiä hemmotellaan kesällä enemmänkin, sillä myös kunnan on tarkoitus pitää omat olympialaiset 70 vuotta täyttävän urheilukentänkunniaksi. Myös Hippo-kisat juostaan tuttuun tapaan heinäkuussa.

Kunta tarjoaa puolestaan ohjattuja harjoituksia kuntoportaissa, senioripuistossa sekä seniorisalilla.

– Selkeästi kaivattiin ohjattua tuntia, missä kerrotaan, mitä laitteilla pitää tehdä, Suominen kertoi.

Samalla hän kertoi, että helmikuun aikana koulun kuntosalilla käytiin laskureiden mukaan 900 kertaa ja seniorisalillakin melkein sata.

Lauantaiksi ideoitiin yhdessä pyöräilypäivää, jossa hyödynnettäisiin pyöräreitti Muhkuroita ja rakennettaisiin lapsille oma polkupyörällä ajettava taitorata.

LIIKUNTAVIIKKOA VIETETÄÄN toukokuussa viikolla 19, ja teemana on ”liikuntaa on monenlaista”. Suomisen mukaan ajatuksena on tuoda näkyville kunnassa tarjolla olevia liikuntamahdollisuuksia.

Liikuntaviikon lopullista ohjelmaa ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta tarjolla on ainakin ohjelmaa urheilukentällä, suunnistusta, naisvoimistelijoiden kauden päättävä normaalia pidempi jumppa, luontokuntosalia koulun takana sijaitsevassa Paljumäessä sekä mahdollisuus tutustua padeliin.

– Liikuntaviikko on hyvä ajankohta tuoda sitäkin lajia esiin. Niko Hukkinen tulee itse opastamaan, pelivälineitä on tarjolla. Padel on hyvä harrastus ja sopii monelle, Suominen sanoo.

Lauantaiksi ideoitiin yhdessä pyöräilypäivää, jossa hyödynnettäisiin pyöräreitti Muhkuroita ja rakennettaisiin lapsille oma polkupyörällä ajettava taitorata.

Valtakunnallista harrastusviikkoa vietetään puolestaan syyskuussa.

Tuloksissa kävi ilmi, että kaikille ikäryhmille tulisi liikentapalvaluita kehittää ja että työikäisille kaivattiin kuntonyrkkeilyn ja bodypumpin kaltaisia ohjattuja tunteja.

LOPUKSI SEURAILLASSA pohdittiin, millä tavalla viestiä järjestettävistä mahdollisuuksista olisi helpointa viedä eteen päin ja tultiin siihen tulokseen, että jo olemassa olevien kuntalais- ja kausiasukaskirjeiden hyödyntäminen voisi olla helpointa.

Lisäksi Suominen muistutti kunnan ostamasta palvelusta HopIn-sovellukseen. Sovellus on seuroille ja yhdistyksille ilmainen ja sitä kautta osallistujat pystyvät ilmoittautumaan yksittäiseen tapahtumaan, yhdistys voi kerätä osallistumismaksut ja ohjaaja voi keskustella osallistujien kanssa.

– Kunnalla tämä on jo ollut käytössä ja ensi syksynä yritämme saada kaikki Harrastamisen Suomen mallin kerhot tänne. Sen jälkeen se on lapsille ja nuorille ja sitä kautta myös vanhemmille tuttu. Sovelluksen kautta tilastointi ja kanssakäyminen on helpompaa, ja kaikki tieto jää näkyviin, Suominen muistutti.

Lopuksi käytiin läpi myös kunnan alkuvuodesta toteuttaman liikkuminen ja elintavat Kuhmoisissa -kyselun tuloksia. Tuloksissa kävi ilmi, että kaikille ikäryhmille tulisi liikentapalvaluita kehittää ja että työikäisille kaivattiin kuntonyrkkeilyn ja bodypumpin kaltaisia ohjattuja tunteja. Myös lapsille toivottiin nassikkapainin kaltaisia lajeja.

Liikkumaan vastaajia motivoi hyvä kunto ja terveys, hyvä olo ja nautinto.

TARJOLLA KESÄKSI

– Kunnan liikuntatoimi järjestää ohjattua jumppaa senioripuistossa, porrastreenejä, uimakoulut sekä ohjattua seniorisalia 1-2 kertaa viikossa.

– Tiistainen perheliikunta siirtyy ulkokentälle kesäkuuksi. Kuhmoisten Naisvoimistelijat pitää jumppaa vanhemmille, MLL liikuttaa lapsia.

– MLL järjestää leikkipuistotreffejä.

– Kuhmoisten Kumu tarjoaa kaikille avoimia yleisurheilutreenejä kesä- ja heinäkuussa keskiviikkoiltaisin. Treenien lopuksi on seuranmestaruuskilpailut.

– Höntsälentopalloilijat kokoontuvat pelaamaan viikoittain.

– Kuhmoisten Kopse pitää ratsastajilleen seurakisat touko- ja syyskuussa. Tulossa on myös ratsastusreitin avajaispäivä.

– Frisbeegolfin viikkokisat pyörivät Kuhmoisten radalla tiistai-iltaisin.

– Urheilukenttä täyttää 70 vuotta. Kunnan olympialaiset pidetään kesäkuussa.