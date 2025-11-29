Suomen paras rauhanjulistetyö syntyi kiireessä lattialla maalaten

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

KUHMOISLAISEN Maisa Lehtisen työ edustaa Suomea Lions Club Internatiolin rauhanjulistekilpailussa. Kansainvälinen voittaja selviää helmikuun alkuun mennessä.

– En kyllä uskonut, että työni voisi oikeasti pärjätä. Mutta ihan kivaa, Lehtinen itse kommentoi menestystään.

Lions Clubin rauhanjulistekilpailu järjestetään vuosittain. Kilpailu on avoin 11-13 -vuotiaille oppilaille, ja Lehtinenkin osallistui kilpailuun toista kertaa.

Kilpailun teema muuttuu vuosittain. Tänä vuonna se on ”yhdessä olemme enemmän”.

– Ensimmäisenä teemasta tuli mieleen, että laitan työhön ainakin ihmisiä, ja jotain värikästä, Lehtinen kertoo.

Lehtinen myöntää, että työn toteuttamisessa meinasi tulla kiire. Hän oli suunnitellut sen puhelimella ja luonnostellut lyijyknällä paperille, mutta sitten se meinaisi hautautua koulutöiden alle. Viimeiset päivät ennen työn palauttamista hän vietti vesivärien kanssa huoneensa lattialla.

– En käytä vesivärejä kovinkaan usein, yleensä piirrän tusseilla tai puuväreillä, sanoo Lehtinen, joka nappaa piirrustusvälineet eteensä silloin tällöin, kun puhelimella vietetty aika alkaa kyllästyttää.

Täysin tyytyväinen Lehtinen ei työhönsä ollut. Lopussa siihen roiskui maalia, eikä hän jaksanut enää ryhtyä sitä korjailemaan.

– Kivan näköinen siitä tuli, mutta lopussa se meni vähän pilalle, hän harmittelee.

Rauhanjulistekilpailussa ovat perinteisesti menestyneet värikkäät työt. Lehtinenkin sai palautetta juuri värien käytöstä.

Rauhanjulistekilpailuun osallistuu noin 350 000 lasta 75 eri maasta.