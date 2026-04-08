Ulosajo 24-tiellä maanantaina

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
KUHMOISISSA NUORASKORVEN kohdalla sattui pääsiäismaanantaina henkilöauton ulosajo. Ajokaista oli suljettuna liikenteeltä noin tunnin ajan puoli kolmen ja puoli neljän välillä.
– Onnettomuuspaikka on noin viisi kilometriä Nesteen risteyksestä pohjoiseen. Onnettomuusauto oli menossa pohjoiseen ja suistui tieltä vasemmalle ojaan alamäen loppuvaiheessa, kertoi toimitukselle onnettomuuspaikalla käynyt Risto Ojala.
Ojalan mukaan auto oli törmännyt kuuseen, jonka se oli katkaissut muutaman metrin korkeudesta.
Ensihoito tarkasti kuljettajan voinnin paikan päällä. Hän oli päässyt autosta ulos itse.