Urheilumies Ihor Lakhtionovista vuoden palvelija

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN VUODEN palvelijaksi on tänä vuonna nimetty Ihor Lakhtionov. Lions Club julkaisi valinnan torstaina 27. marraskuuta.

Lakhtionov on ukrainalainen opettaja ja urheilumies. Hän ohjaa yhtenäiskoululla liikuntaa ja opettaa ukrainaa sekä venäjää.

Lions Clubin tiedotteen mukaan valinta on tunnustus Lakhtionovin positiivisesta asenteesta, innostavasta esimerkistä kuhmoislaisille nuorille sekä vapaaehtoistyöstä urheilun parissa.

– Tämä on tunnustus työlleni nuorten parissa, halulleni kehittää lasten urheilua ja luoda uusia mahdollisuuksia paikallisille lapsille ja nuorille. Se on minulle erityisen arvokasta, koska rakastan aidosti sitä, mitä teen, Lakhtionov itse kommentoi valintaa.

Ihor Lakhtionov sai vuoden palvelija -kunniakirjan Lions Clubilta torstaina 27.11. Wanhassa pankissa. Kuva: Ossi Viita

Lakhtionovin sydäntä lähellä on Kuhmoisten Kollit, alle 16-vuotiaiden poikien joukkue, jota hän ohjaa ja valmentaa. Lisäksi Lakhtionov on perustanut KuhU:n, jonka nimi tulee Kuhmoisten ja Ukrainan unionista. Seuralla on joukkueet jalkapallossa ja lentopallossa.

– Haluan kiittää ennen kaikkea lapsia, jotka harjoittelevat suurella innolla ja inspiroivat minua joka päivä. Kiitos myös heidän vanhemmilleen luottamuksesta, tuesta ja uskosta yhteiseen työhömme, Lakthtionov sanoo.

Hän on tullut tunnetuksi myös lukuisten urheiluturnausten järjestäjänä. Lajejea ovat olleet lentopallo, sulkapallo, shakki sekä tammi. Lakhtionov välittääkin terveisensä Kuhmoisten kunnalle, joka on kaiken tämän mahdollistanut.

– Erityiskiitos Pertti Terholle, joka tukee aina aloitteitani ja seisoo rinnalla tärkeimpinä hetkinä, Lakthtionov sanoo ja muistuttaa, että ilman yhteistyötahoja mikään ei olisi mahdollista.

– Tämä palkinto ei ole vain minun. Se kuuluu koko urheiluperheellemme. Jokaiselle, joka auttaa meitä menemään eteenpäin ja luomaan ympäristön, jossa lapset voivat kasvaa, kehittyä ja uskoa itseensä.