Valtuustoaloitteet pormestarimallista sekä kylien turvallisuushankkeesta

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Maanantaina 22. syyskuuta käydyssä kunnanvaltuuston kokouksessa jätettiin yhteensä kolme valtuustoaloitetta.

Avoin Kuhmoinen -ryhmä jätti valtuustoaloitteen pormestarimallin lisäämisestä Kuhmoisten kunnan hallintosääntöön tulevan hallintosääntöuudistuksen yhteydessä. Ryhmä perustelee mallia sillä, että siinä kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät ja demokratia vahvistuu, kun poliittinen ohjaus suhteessa asioiden valmisteluun korostuu. Samalla kunnan johtotehtävissä olevien henkilöiden roolit selkiytyvät ja johtamisen ammattitaidon merkitys korostuu.

”Pormestarimallin myötä politiikasta ja kuntajohtamisesta tulee johdonmukaisempaa ja kiinnostavampaa, päätösten läpivienti nopeutuu, ja strategiset linjaukset näkyvät yhtenäisesti koko kuntahallinnossa”, valtuustoaloitteessa todetaan.

Yhden valtuustoaloitteen jätti kokoomuksen Lilja Järvinen. Järvinen esitti, että Kuhmoisten kunta käynnistäisi kylien turvallisuushankkeen, jossa kartoitetaan kylien turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä tarpeita, järjestetään kuntalaisille yhteinen tilaisuus aiheesta yhteistyössä Pirkan kylien kyläagentin kanssa sekä haetaan Leader Vesuri -ryhmältä rahoitusta hankkeen toteuttamiseen.

Järvinen kirjoitti aloitteessaan, kuinka monet Kuhmoisten virallisista kylistä ja pienemmistä sivukylistä sijaitsevat kaukana taajamasta ja osin haastavien kulkuyhteyksien takana. Samaan aikaan terveyspalvelut ja päivystävät yksiköt siirtyvät kauas suuriin keskuksiin. ”Tämä lisää tarvetta varautua erilaisiin hätä-, vaara- ja kriisitilanteisiin.”

Aloitteessa muistutetaan ilmastonmuutoksen aiheuttamista sääilmiöistä, myrskyjen katkaisemista sähkö- ja tietoliikenneyhteyksistä sekä sijainnista Venäjän rajamaana. Ne kaikki ovat tekijöitä, jotka korostavat turvallisuuteen varautumisen merkitystä.

”Kylien turvallisuushankkeen avulla voitaisiin hankkia kyliin muun muassa sydäniskureita, satelliittipuhelimia, vedenpuhdistajia ja aggregaatteja sekä järjestää koulutuksia niiden käyttöön. Kunnan hakemana investointituki on 75 prosenttia, kun taas yhdistyksille se on vain 50 prosenttia,” aloitteessa todetaan.

Lisäksi aloitteessa muistutetaan, että kunnan rooli on varmistaa, että turvallisuustoimet ulottuvat kaikkiin kyliin ja tukevat kuntalaisten arjen turvallisuutta tasapuolisesti.