Aloitteessa esitetään tilapäisen valiokunnan perustamista Väyrysen irtisanomiseksi, Väyrysen mukaan ”kaikki mahdolliset faktat puuttuvat” esitetyistä väitteistä

Valtuustoaloitteen mukaan syy luottamuspulaan on kunnanjohtaja Valtteri Väyrysen heikko asiaosaaminen ja käytös, jotka eivät vastaa kunnan tarpeita. Väyrynen kertoi omassa puheenvuorossaan, millä eri tavoin kunnan työntekijät voivat viedä eteen päin asioita, kun kokevat saaneensa epäasiallista kohtelua.

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

Viisi kokoomuksen varsinaista kunnanvaltuutettua, kaksi kokoomuksen varavaltuutettua sekä kaksi Avoin Kuhmoinen -ryhmän valtuutettua olivat allekirjoittaneet valtuustoaloitteen kunnanjohtaja Valtteri Väyrysen irtisanomiseksi luottamuspulan perusteella. Aloitteen olivat allekirjoittaneet Pekka Pitkäranta, Lilja Järvinen, Kimmo Malin, Juha Simola, Eero Ikonen, Heljä Järvinen, Timo Sormunen, Osmo Puukila sekä Liisa Brander-Keskinen.

Luottamuspulan syynä on valtuustoaloitteen mukaan Väyrysen puutteet asiaosaamisessa ja henkilöstöjohtamisessa. ”Kokonaisuudessa on kyse kunnanjohtajan taidosta, käytöksestä ja osaamisesta, joka ei vastaa Kuhmoisten kunnan tarpeita. Osa ongelmista voisi olla ratkaistavissa sisäisellä motivaatiolla ja muutoshalukkuudella. Tämä ei kuitenkaan koske asiaosaamisen puutteita, joihin ratkaisun löytäminen tulisi kestämään organisaation sisäisestä näkökulmasta liian kauan”, aloitteessa todetaan.

Aloitteessa sanotaan, että Väyrysellä on osaamista ja toimintahalukkuutta muun muassa sosiaalisen median viestinnässä sekä osittain myös sidosryhmäyhteistyössä, mutta nämä osa-alueet muodostavat vain pienen ja ulospäin näkyvän osan kunnanjohtajan tehtävistä.

”Kuhmoisten kunnan kaltaisessa pienessä organisaatiossa ei ole mahdollista, että kunnanjohtajan osaamisvajeen paikkaukseen käytetään vuodesta toiseen ylimääräisiä resursseja. Kunnanjohtajan suoriutuminen johtajasopimuksen ja lainsäädännön mukaisista tehtävistä ei vastaa hänen palkkatasoaan”, aloitteessa todetaan.

Väyrynen sai valtuustoaloitteen jättämisen jälkeen käyttää puheenvuoron, jossa avasi tilannetta omasta näkökulmastaan:

– Olen ollut hiljaa, sillä mahdollisuudet tasavertaiseen viestintään ovat olleet olemattomat. Sovimme, että kunnanhallitus hoitaa asiasta tiedottamisen, mutta en osannut arvata, että se saattaisi antaa suoraan sanoen syyllistäviäkin lausuntoja ennen asioiden tutkimista, Väyrynen sanoi.

Väyrysen mukaan hänellä ei ole ollut mahdollista kommentoida hänestä julkisuudessa esitettyjä väitteitä.

– Osa niistä ei pidä paikkaansa. Niitä, joissa on on totuutta takana, en voi lähteä julkisesti oikomaan, sillä kyse on minun nykyisestä tai aikaisemmasta henkilöstöstäni. Työnantaja ei voi lehtien palstoilla kertoa henkilöstöön liittyviä henkilökohtaisia asioita, Väyrynen totesi.

Kuhmoisten Sanomat pyysi Väyrystä kommentoimaan hänestä esitettyjä väitteitä aiemmin syksyllä, mutta hän kieltäytyi.

Puheenvuorossaan Väyrynen kertasi tavat, joita kunnan työntekijöillä on käytettävissä, jos he tuntevat kokevansa häirintää tai epäasiallista kohtelua tai he eivät tunne suorituvansa työstään. Väyrynen muistutti, että työntekijällä on vastuu tuoda epäkohdat esiin, ja ensimmäisenä tämän tulee kääntyä lähiesihenkilönsä puoleen.

– Ratkaisua ongelmiin voi hakea työterveyshuollosta tai työsuojeluvaltuutetulta. Kunnalla on käytössä anonyymi ilmoituskanava, jossa ilmoituksen epäkohdista voi tehdä nimettömänä.

Väyrysen mukaan hänestä ei ole koko sinä aikana, jonka hän on Kuhmoisissa työskennellyt, tehty yhtään ilmoitusta työterveyteen tai työsuojeluun. Myöskään anonyymille ilmoituskanavalle ei ole tullut yhtään ilmoitusta. Syyskuun 1. päivänä Kuhmoisten Sanomissa julkaistussa artikkelissa haastateltavat toteavat kuitenkin turvautuneensa työsuojelun (sekä ammattiliiton) apuun. Samaisen artikkelin mukaan ”alaspäin kipattuja työmääriä on puitu työterveyshuollossa asti”.

Puheenvuoronsa lopuksi Väyrynen ihmetteli, miten nimettömät kirjoittelut ovat saaneet näin suuren painoarvon, ”kun kaikki mahdolliset faktat asiassa puuttuvat”.

– Toivon, että asiassa edettäisiin toisia kunnioittaen ja totuutta hakien. Asiat on hyvä saada selvitettyä ja oikeiksi todettua, jotta työntekoa voidaan kuntalaisten hyväksi hyvässä hengessä edelleen jatkaa.

Väyrynen totesi vielä toivovansa, että työyhteisöselvitys tehtäisiin mahdollisimman pian. Hänen mukaansa kuntalassa vallitsee rauha ja yhteisymmärrys.

– Henkilöstö voi hyvin. He ovat varmasti hämillään tästä kaikesta negatiivisesta viestinnästä, jota kuntalan työilmapiiristä tällä hetkellä käydään. Kahvipöydässä vallitsee hyvä henki ja keskustelu on avointa. Toivottavasti lähiaikoina tehtävän työyhteisöselvityksen kautta tämäkin asia tulee näkyväksi.

Kunnanhallitus päätti viimeisimmässä kokouksessaan, että se ei ryhdy vielä edistämään kunnanvirastolle laadittavaa työyhteisöselvitystä.