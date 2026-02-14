Vastine Kuhmoisten Sanomissa 11.2. julkaistuun lukijapostiin ”Pitäisikö huolestua”

JÄTEVEDENPUHDISTAMO SAAVUTTI ympäristölupaehdot yhdeksän kuukauden ajan ennen keväällä 2025 tapahtunutta häiriötilannetta. Häiriötilanteiden jälkeen otetaan usein seurantanäyte. Otetun seurantanäytteen perusteella havaittiin prosessin sisäisen biologisen toiminnan lähteneen viikon aikana parantumaan.

Jätevedenpuhdistamon ylläpitämiseen vaaditaan paljon erilaisia koneita ja laitteita, ja kuten kaikessa teollisessa toiminnassa laiterikkoja voi tapahtua ennakoimattomasti. Ilmastuksen kompressorin hajoamisen jälkeen jätevedenpuhdistamolla alettiin välittömiin toimiin tilanteen ratkaisemiseksi. Poikkeamasta ja toimenpiteistä ilmoitettiin asianmukaisesti valvontaviranomaiselle.

Yleisökirjoituksessa on nostettu tarkkailuraportin lausunnosta pH-arvo sekä ilmastusaltaiden kiintoainepitoisuus. Tarkkailuraporteissa yleisesti nostetaan prosessin toiminnasta huomioita sen lisäksi, kuinka asetettuihin ympäristölupaehtoihin on päästy. Ympäristölupaehdoissa ei ole asetettu pH-arvolle tai ilmastuksen lietepitoisuudelle raja-arvoja. Kyseisille arvoille on olemassa yleisiä optimaalisia arvoja, joita pyritään tavoittelemaan.

Joulukuun tarkkailussa on ollut palautuslietepumppujen käyttöhäiriö, josta huolimatta puhdistustulos on ympäristöluvan mukainen kaikilta muilta osin paitsi lievän ammoniumtypen ylityksen osalta (raja-arvo 4 mg/l), kun ammoniumtyppi oli lähtevässä vedessä 5,4 mg/l. Häiriöstä huolimatta jätevedenpuhdistamo on toiminut siten hyvin. Kuhmoisten jätevedenpuhdistamon häiriötilanteiden määrä ei ole poikkeava verrattuna muihin jätevedenpuhdistamoihin.

Kirjoituksessa sanotaan, että Pirkanmaan ELY-keskuksen valvonnan aikana Kuhmoisten jätevedenpuhdistamo ei olisi täyttänyt mitään ympäristöluvan määräyksiä yhtenäkään vuotena 2021–2024. Jätevedenpuhdistamo on täyttänyt pääsääntöisesti ympäristöluvan ehdot, ja jätevedenpuhdistamon puhdistusteho on parantunut vuoden 2022 jälkeen. Jätevedenpuhdistamon muutostyöt ovat vieneet aikaa ja automaatiosaneeraus on valmistunut vuoden 2024 kesän aikana.

Tarkasteltaessa vuoden 2024 jaksoraportteja syksyn osalta, on jätevedenpuhdistamo täyttänyt puolen vuoden ajalta kaikki ympäristölupaehdot ja samoin vuoden 2025 alusta ensimmäisen jakson. Jätevedenpuhdistamon jaksoraportointi koostuu kolmen kuukauden puhdistustuloksista neljännesvuosittain. Kuvaajissa on käytetty vuosiyhteenvedon jaksoista muodostettuja vuosikeskiarvoja verrattuna lupaehtoihin vuodesta 2018 lähtien. Näistä näkee selvästi puhdistamon toiminnan positiivisen kehityksen.

Entisestä ELY-keskuksesta (nykyään Lupa- ja valvontavirasto) on lähestytty pyynnöllä, että jätevedenpuhdistamon lupamääräyksiä selkiytettäisiin, koska alkuperäisen luvan muotoiluissa on myöhemmin havaittu epäjohdonmukaisuuksia. Kyseinen toimenpide ei muuta jätevedenpuhdistamon puhdistustulosten vaatimusta, vaan selkiyttäisi kirjallisesti

esitettyjä ympäristölupavaatimuksia. Lupa- ja valvontavirastoon ei siten ole lähetetty uutta ympäristölupahakemusta.

Yksittäinen jätevedenpuhdistamon muutostyö voi vaatia useiden eri toimijoiden käyttöä. Esimerkiksi automaatiosaneerauksessa tarvitaan olemassa olevan automaatiotoimittajan suunnittelu, toteutus sekä laitteisto. Investointiin voi kuulua sähköjen uusimista, altaan tyhjennystä kyseisen altaan saneeraamiseksi, asiantuntijatyön tilausta esimerkiksi saneeraustyön suunnitteluun, koneistojen korjausta sekä uusimista. Siten yksittäisen ostolaskun avulla ei voi määritellä koko investointia. Kaikki tämä lasketaan kirjanpidossa yhden investoinnin alle, ei käyttötalouden puolelle.

Kuntalaisia on huolettanut myös uuden jätevesidirektiivin asettamat vaatimukset. Direktiivin myötä tulevat mikroepäpuhtauksien (lääkejäämät ja mikromuovit) puhdistusmääräykset eivät tule koskemaan pieniä laitoksia. Kuhmoisten puhdistamon asukasvastineluku oli 570 vuonna 2024. Säädökset koskevat suuria yli 150 000 asukasvastineluvultaan olevia laitoksia porrastetusti (vuodet 2033, 2039, 2045) ja riskiperusteisesti joitakin 10 000–150 000 asukasvastineluvultaan olevia laitoksia.

Paljon keskustelua on noussut myös siirtoviemärirungon rakentamisesta. Noin 30 kilometrin siirtoviemärirungon rakentamisen kustannukset jätevesipumppaamoineen voivat nousta 7–10 miljoonaan euroon ja rakentaminen vie vuosia. Siirtoviemärirungon valmistumisen jälkeen kunnan on edelleen vastattava jätevesiverkostostaan alueellaan ja siirtoviemärin ylläpidosta, jolloin vuosittaiset kustannukset ovat edelleen korkeita. Ylläpitämällä nykyistä jätevedenpuhdistamoa saadaan aikaiseksi hyvä puhdistustulos ja noudatetaan ympäristölupaehtoja.

Kuhmoisten kunta järjestää kuntalaisille jätevedenpuhdistamon toiminnasta yleisötilaisuuden huhtikuussa, missä käydään läpi jätevedenpuhdistamon toimintaa sekä puhdistustuloksia. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki kuntalaiset sekä kausiasukkaat.

Tapio Nysten, käyttömestari

Virve Toukola, tekninen johtaja

Sanna Luukkanen, va. kunnanjohtaja

