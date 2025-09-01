Väyrynen ei tunnista kritiikistä itseään – kieltäytyi vastaamasta tarkkoihin kysymyksiin

Kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen ei sano tunnistavansa itseään esitetystä kritiikistä, vaan sanoo olevansa työssään aina kohtelias ja noudattavansa työehtosopimuksia sekä kunnan ohjeita. – En korota ääntäni, enkä teetä kunnanjohtajalle kuuluvia töitä työntekijöilläni.

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen kieltäytyi vastaamasta hänelle suoraan esitettyihin kysymyksiin, jotka liittyivät hänen väitettyyn käytökseensä. Sen sijaan hän kommentoi asiaa sähköpostitse yleisellä tasolla.

Väyryselle esitetyt kysymykset ovat luettavissa jutun lopussa.

– Pienessä kunnassa työnkuvat ovat laajoja ja monipuolisia. Työntekijät saattavat joutua tekemään tehtäviä, jotka eivät suoraan sisälly heidän viralliseen työnkuvaansa, mutta jotka liittyvät heidän toimialaansa. Tämä vaatii joustavuutta, ja voi toisille olla työn suon suola, toisille kuormittavaa, Väyrysen vastauksessa todetaan.

– Meillä pärjää hyvällä työotteella, motivaatiolla, osaamisella ja rohkeudella.

Väyrysen mukaan jo rekrytointivaiheessa käydään työntekijöiden kanssa avoimesti läpi työn vaatimuksia ja työympäristön erityispiirteitä. Työtahti voi olla yllätys, jos on tottunut hitaampaan etenemiseen tai yksittäisiin projekteihin.

– Olen ollut kunnanjohtajana neljä vuotta ja minulla on hyvä käsitys siitä, mitä eri tehtävät vaativat. En anna työntekijöille tehtäviä, joista he eivät voisi selviytyä.

Väyrysen mukaan työkuorman kasvaessa hän käy työntekijän kanssa yhdessä läpi tärkeysjärjestyksen ja tarvittaessa tehtäviä siirretään myöhemmäksi.

– Johtamiseni perustuu tilanteen arviointiin, kokemukseen ja vuoropuheluun. Olen vaativa, kun tilanne sitä edellyttää, mutta en kohtuuton.

Väyrynen sanoo sähköpostissaan johtamisensa olevan huomioonottavaa, selkeää ja joustavaa, mutta tarvittaessa myös jämäkkää.

– Jämäkkyys tulee esiin vasta, kun pehmeät keinot on käytetty, hän toteaa.

Toimittajalle lähettämänsä sähköpostin loppuun Väyrynen oli kopioinut otteen johtajasopimuksesta sekä Kuhmoisten kunnan hallintosäännöstä. Kopioiduissa tekstikohdissa oli listattu kunnanjohtajan keskeisimmät tehtävät ja tavoitteet.

NÄIHIN KYSYMYKSIIN VÄYRYSELTÄ PYYDETTIIN VASTAUKSIA:

Oletko delegoinut sinulle kuuluvia tehtäviä muille kunnan työntekijöille?

Oletko painostanut työntekijöitä tekemään töitä, jotka eivät heille kuuluneet?

Vaaditko työntekijöitä reagoimaan antamiisi töihin välittömästi?

Millaisia vastauksia olet saanut työntekijöiltä, kun olet antanut heille tehtäviä?

Ovatko työntekijät antaneet ymmärtää, että heillä on liikaa töitä?

Mitä ajattelet työntekijöiden kokemasta kiireestä, painostamisesta ja suuresta työmäärästä?

Mitkä ovat kunnan ylityökäytännöt?

Miten koet reagoivasi palautteeseen, jota saat työstäsi kunnan työntekijöiltä?

Miten koet reagoivasi palautteeseen, jota saat työstäsi muilta (eri alojen asiantuntijat, työterveyshuolto yms)?

Oletko räjähdellyt kokouksissa, huutanut muille ja poistunut paikalta ovet paukkuen?

Oletko sanonut sairaslomalla olevalle työntekijälle, että hän ei voi olla työkyvytön ja vaatinut häntä töihin?

Työntekijät kuvaavat sinua autoritääriseksi johtajaksi, jonka viesti on ”minä voin ja minä haluan”. Allekirjoitatko kuvauksen?

Oletko kyseenalaistanut ansaittujen ja pyydettyjen lomien myöntämisen? Jos, niin onko sinulla ollut mielestäsi riittävät perustelut? Mitkä?

Oletko kiinnostunut kunnan työntekijöiden työssä pärjäämisestä ja yleisestä hyvinvoinnista?

Koetko olleesi loukkava ja alatyylinen työntekijöitä kohtaan?

Oletko syyttänyt työntekijää siitä, että hänen kollegansa on jäänyt sairaslomalle?

Oletko puhunut työntekijöistä pahaa muille heidän selkänsä takana?

Koetko osaamisesi riittävän kunnanjohtajan työhön?

Kenen tehtävä on perehdyttää suorat alaisesi heidän työhönsä?

Oletko kehottanut katsomaan ohjeet Youtubesta, kun sinulta on pyydetty apua?

Mikä on kunnanjohtajan työn kuva?