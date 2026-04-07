Veri vetää hevosten pariin – lauantai oli ihana lystipäivä

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

Karolina Löfman sekä tyttäret Kira ja Mila jännittivät viisivuotiaan bullterrieri Paapun menestystä Kuhmoisten Kopseen Heppalysteissä lauantaina. Paapu oli yksi yhdestätoista lystin leikkimieliseen koiranäyttelyyn osallistuneista koirista.

– Paapu on kodinvaihtaja ja ollut meillä vasta puolitoista vuotta. Nyt se on ensimmäistä kertaa mukana paikallisessa koiranäyttelyssä, Löfman kertoi tuloksia odotellessaan.

Kira, Mila ja Karolina Löfman kehuivat lauantaita ihanaksi päiväksi. Hepat vetävät puoleensa, missä niitä vain näkeekin.

Perinteisten Heppalystien tunnelma oli hurmannut perheen. Pari vuotta Kuhmoisissa mökkeillyt Löfman kehui päivää ihanaksi.

– Lapset ovat nauttineet todella paljon. Olemme käyneet hirveän vähän paikallisissa tapahtumissa, mutta yritämme aina tulla, jos kuulemme, että täällä jotain tapahtuu. Ja etenkin, jos hepat ovat esillä, niin tytöt haluavat tulla ratsastamaan. Olen itsekin joskus ratsastanut, joten varmaan se on tytöilläkin verissä, Löfman kertoi.

Astrid Christelsenillä ratsastaminen ei ole verissä, sillä hän kertoi ratsastaneensa vasta toista kertaa.

– Poni heilui, ja se oli vähän oudon tuntuista, Christelsen kuvaili.

Toista kertaa satulassa ollut Astrid Christelsen aikoi osallistua koiranäyttelyyn Lyyli-koiransa kanssa.

Ratsastusseura Kopseen Heppalystit keräsivät Kuhmolan kentälle toista sataa vierasta. Lystien aluksi nähtiin perinteiseen tapaan kuvaelma, jossa hyvä jälleen voitti pahan ja karjapaimenten jälkikasvun sekä intiaanitytön vihanpito unohtui.

Heppalystit avattiin perinteisellä kuvaelmalla, jossa hyvä lopulta voitti pahan ja intiaanityttö ystävystyi kiusaajiensa kanssa.