Kokonniemen maakauppa hyväksyttiin

TEKSTI PÄIVI HOTOKKA
KUNNANVALTUUSTO SAI vihdoin maanantaina valmiiksi Kokonniemessä sijaitsevan alueen maakaupan, jota on puitu keväästä alkaen. Valtuutetut hyväksyivät kaupan yksimielisesti, mutta keskustelua aiheutti prosessin monimutkaisuus ja pitkä kesto.
Johanna Peltosen (kok.) sanoin kyseessä on kunnalle tarpeeton pusikkoalue, josta on hyötyä ostavalle yritykselle. Yrityksen omistama varastorakennus sijaitsee jo hieman kunnan omistaman alueen puolella.
Monimutkaiseksi kaupanteon teki se, että vuodelta 1976 peräisin olevassa asemakaavassa alue on määritelty torialueeksi.
– Meidän on pakko laittaa vireille myös asemakaavan päivitys. Asia tulee maankäyttöjaostolta esityksenä vielä tänä syksynä, Kari Paajanen (kok.) sanoi.
Vaikka määräalan myynti kesti kohtuuttoman kauan, puheenvuoroissa todettiin myös, että prosessin aikana on opittu uutta. Kunnanjohtaja Sami Ylipihlaja otti viivästyksen osin omaan piikkiinsä, vaikka valtuutetut eivät sitä vaatineet.
– Olen oppinut, että aika paljon pitää tarkistaa, että asiat menevät hallintosäännön mukaan. En usko, että vastaavaa pääsee enää tapahtumaan.