Kulttuuriyhdistys suunnitteli Kuhtuu-toria, mutta varsinaisia toteuttajia ei löytynyt

Kuhmoisten Kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja Ari Kajander on itsekin kausiasukas. Yhdistyksen hallituksessa on kolme muuta kausiasukasta ja yksi paikallinen. – Me sitten koitamme vaalia paikallisia perinteitä järjestämällä yhteisiä tapahtumia, ilman paikallisia.

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kuhmoinen kuhtuu -tori jäi tänä vuonna järjestämättä, koska tekijöitä ei löytynyt. Kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja Ari Kajanderin mukaan perinteistä toripäivää suunniteltiin kyllä, mutta yhdistyksen viisihenkisestä hallituksesta kukaan ei halunnut ryhtyä sitä toteuttamaan.

– Kulttuuriyhdistyksen hallitukseen kuuluu neljä kausiasukasta ja yksi paikallinen asukas. Perinteitä halutaan vaalia, mutta yhdistyksen toiminta ei tunnu kiinnostavan, Kajander harmittelee.

Kajander muistuttaa, että kuhmoislaisille on ollut tänä vuonna toritapahtumia tarjolla. Alkukesästä järjestettiin Kiepsaus, heinäkuun alussa Street food -tapahtuma kesti kaksi päivää, yksi suurtoripäivä on ollut, yksi on elokuussa tulossa, ja pitkin kesää on järjestetty iltatoreja.

– Torikauppiaiden saaminen Kuhmoisiin on jo aiempina vuosina ollut vaikeaa. Kaupanteko täällä on niin hiljaista. Jos myyjät eivät ole valmiita maksamaan toripaikasta kuin muutaman kympin, päivä jää järjestäjälle tappiolliseksi, Kajander sanoo.

Sosiaalisessa mediassa oli luettavissa puheenvuoroja, joiden mukaan kunnalta kyllä saa avustusta tapahtumien järjestämiseen. Kulttuuriyhdistys sai tänä vuonna 1 400 euroa.

– Kulttuuriyhdistys järjestää useita tapahtumia kesässä. Mitä tuollaisella reilulla tonnilla tekee, kun kaiken pitäisi olla ilmaista, Kajander toteaa.

Esimerkkinä hän mainitsee Galleria 52:ssa heinäkuussa olleet näyttelyt, joista ensimmäiseen oli kahden euron vapaaehtoinen sisäänpääsymaksu.

– 360 henkeä kävi, näyttelyt tuottivat tuhat euroa tappiota.

Kajanderilla on paljon ideoita toiminnan lisäämiseksi ja kylän elävöittämiseksi. Ne vain vaatisivat tekijöitä ja yhteistyötä. Jälkimmäisen sujuvuudesta Kajander sai osoituksen pari vuotta sitten ehdottaessaan, että Kulttuuriyhdistys, Kotiseutuyhdistys ja Vapaa-ajan asukkaat yhdistettäisiin yhdeksi Kuhmoinen -seuraksi. Taustalla oli ajatus siitä, kuinka kaikki yhdistykset painivat samojen resurssiongelmien kanssa.

– Sain siitä varsinaisen pahan pojan maineen. Yhdistysten yhteistyö on mahdottoman vaikeaa.

Kajander heittää ilmoille idean myös toritapahtumatyöryhmästä, joka alkaisi suunnitella tulevan kesän toritapahtumia jo talvella.

– Työryhmälle pitäisi osoittaa varoja, ja olla ajoissa liikkeellä, jotta paikalle saataisiin esimerkiksi nimekäs artisti.

Lauantaina vietetyn We are one -festivaalin järjestelyihin Kulttuuriyhdistys ei osallistunut mitenkään. Näin ollen festivaali ei korvannut aamupäivän perinteistä toritapahtumaa, vaikka mainonnassa käytetty Kuhmoinen Calling viittaakin kuhtuvaan Kuhmoiseen.

– Olimme mukana ensimmäisenä vuonna, kun festivaalia järjestettiin. Silloin se oli osa Kuhtuu-tapahtumaa ja Kuhmoinen Calling otettiin käyttöön, Kajander kertaa.

Hän ei kuitenkaan näe Kuhmoinen Calling -ilmaisun käyttämisessä mitään ongelmaa.

– Emmekös me kaikki yritä elävöittää Kuhmoista jotenkin ja kutsua tänne väkeä?

Kajander on ollut järjestämässä muun muassa lauttasaarelaisia katujuhlia Helsingissä. Siellä kävijöitä oli kymmenen tuhatta. Hänellä olisi intoa toimia myös Kuhmoisten hyväksi, mutta kuluneena viikonloppuna esiin noussut negatiivinen ilmapiiri harmittaa.

– En ymmärrä paikallista ajattelutapaa. Järjestettyjen tapahtumien julkinen lynkkaaminen ei palvele ketään. Jos festarilippu tuntuu liian kalliilta, niin aina voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi tapahtumaa järjestämään. Mutta kun sitä talkoohenkeä ei enää oikein löydy.