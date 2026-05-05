Pääkirjoitus: Paikallisuuden vaaliminen unohtui

KUHMOISTEN KUNTA osti ravintola Sahanrantaan kylmä- ja pakastehuoneita yli 14 000 eurolla helsinkiläiseltä Dietalta, vaikka paikallistakin osaamista olisi ollut tarjolla. Alalla vuodesta 1993 toimineen kuhmoislaisen Jäämet Oy:n tarjous oli yhtiön toimitusjohtajan Niina Keskisen mukaan hyvinkin kilpailukykyinen, mutta epäselvyydet kylmä- ja pakastehuoneiden soveltuvuudessa juuri Sahanrantaan tiputti Jäämet Oy:n pois tarjouskaupasta. Jäämet koki, että heiltä ei edes kysytty lisätietoja ongelmaan, joka olisi ollut ratkaistavissa. Lisää tapauksesta voi lukea aamulla verkkolehdessä julkaistusta artikkelista.

Jäämet Oy:n kokoiselle yhtiölle reilun 10 000 euron kaupan menettäminen ei ole iso asia, mutta merkittävän tilanteesta tekee se, kuinka huonosti kunta kilpailutuksen hoiti. Kunnan pienhankintaohjeessa todetaan, että tämän kokoluokan hankintoja tehtäessä tarjouspyynnöt on lähetettävä kirjallisesti, ja että hankinta-asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Sahanrannan kylmä- ja pakastehuoneita kyseltiin ensin suullisesti ja tarkennettiin sitten erikseen eri toimittajien kanssa. Vasta sen jälkeen tarkentava tarjouspyyntö lähetettiin samansisältöisenä kaikille osapuolille.

Prosessin sujuvuuttakin isompi ihmetyksen aihe on se, että juuri paikallisen yrittäjän tarjous hylättiin. Hankintaohjeen ensimmäisessä periaatteessa todetaan, että kilpailutuksessa hankinnasta tulee tehdä etukäteisselvitys, jossa kartoitetaan muun muassa lähialueen palvelutarjonta. Se, että kunnassa ei tiedetä yhden palveluntarjoajan olevan paikallinen, on vähintäänkin kiusallista.

Kiusallista on myös se, että kunta ja Kuhmoisten Yrittäjät ry ehtivät juuri huhtikuussa solmia elinvoimalupauksen kuluvalle valtuustokaudelle. Lupauksella kunta sitoutui yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan elinvoimaisuutta. Yksi yhteisistä painopistealueista on yrittäjämyönteiset hankinnat: ”kunnassa ollaan tietoisia markkinoiden ja yritysten tarjonnasta”.

Niina Keskisen sanoja mukaillen – kunta on juuri niin elinvoimainen kuin sen elinvoimaisuutta tukevat päätökset. Tässä tapauksessa yrittäjämyönteisyyttä vaaliva kunta olisi kääntänyt kaikki kivet saadakseen paikallisen lippulaivan keittiöön paikalliset kalusteet, jos kerta hinnastakaan ei tarvinnut vääntää.

Katja Sirviö