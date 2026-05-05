Lilja Järvinen jatkaa Vesuri-ryhmän puheenjohtajana, Nuoriso Leader -rahoitusta neljälle taholle Kuhmoisiin

LILJA JÄRVINEN jatkaa Vesuri-ryhmä ry:n puheenjohtajana. Asiasta päätti Vesuri-ryhmä ry:n vuosikokous huhtikuun lopussa Keuruulla pitämässään kokouksessa.

Järvisen lisäksi uuteen hallitukseen valittiin Kuhmoisista Minna Lindroos (yhteisöedustaja), Henni Järvinen (yhteisöedustajan varajäsen) ja Lea Aittolahti (maaseudun asukkaat).

Leader-ryhmän hallitus ohjaa paikallisen maaseudun kehittämisyhdistyksen toimintaa ja tuo paikallista täkemustä kehittämistyöhön. Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat Leader-ryhmään jätettyjen hanke- ja yritystukien valinta sekä paikallisen kehittämistrategian edistäminen.

Hallitus on muodostettu maa- ja metsätalousministeriön ohjeistaman kolmikantaperiaatteen mukaisesti eli edustettuina ovat tasapuolisesti toiminta-alueen paikalliset asukkaat, yhteisöt sekä julkinen hallinto. Tällä varmistetaan Leader-työn edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä uusien ihmisten mukaan saaminen paikalliseen kehittämistyöhön.

Käynnissä olevalla rahoituskaudella 2023-2027 Vesuri-ryhmällä on käytettävissä noin 3,5 miljoonaa euroa toiminta-alueensa kehittämiseen. Tähän mennessä Vesuri-ryhmän alueelle on tehty 151 myönteistä hanke- ja yritystukipäätöstä. Rahoitusta on vielä jäljellä hanke- ja yritystukiin. Käynnissä olevan rahoituskauden tukipäätöksiä tehdään vuoden 2027 loppuun saakka ja toteutusaikaa on vuoden 2028 loppuun asti.

Leader-toiminta Suomessa viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlaa ja Vesuri-ryhmä täyttää 30-vuotta vuonna 2027. Leader-rahoituksen avulla alueelle on kehitetty palveluita, työpaikkoja, vapaa-aika- ja harrastuskohteita sekä yhteisöllisiä tiloja. Hankkeiden avulla voidaan vaikuttaa myös esim. kylien varautumiseen ja ympäristöasioihin.

NELJÄ KUHMOISLAISTA yhdistystä tai projektia sai Vesuri-ryhmän Nuoriso Leader-rahoitusta vuodelle 2026. Tuhannen euron tuen saivat Kissakulman Nuorisoseura ry, Kuhmoisten Kopse / Kuhmosten lukion ratsastuslinjalaiset, Kuhmoisten Kollit sekä Kuhmolan teatteriharrastuskerho.

Nuoriso Leader -rahoitus on tukea nuorten yleishyödyllisille projekteille. Tuen avulla nuoret toteuttavat projekteja, joilla he parantavat harrastusmahdollisuuksia ja viihtyvyyttä.