Näytillä sata kännykällä napattua valokuvaa, myyntituotot partiolaisten hyväksi

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

KIRJASTON TAIDEGALLERIASSA riittää toukokuussa nähtävää. Raija Nio-Halmeen valokuvanäyttely Turusta tuntureille, keskellä Kuhmoinen kuvaa Nio-Halmeen sekä hänen puolisonsa Vesa Halmeen luontaista elinympäristöä – luontoa kotona rannikolla, Lummene-järven saaressa sekä Enontekiön tuntureilla.

– Vuodenkierto ja omavaraisuus ovat meidän arkipäiväämme. Keräämme lapsille ja lapsenlapsille vuoden marjat ja kalastamme ravinnoksi, Nio-Halme kertoo.

Erityisen Nio-Halmeen valokuvanäyttelystä tekee se, että kaikki kuvat on otettu puoli vuosikymmentä vanhalla kännykällä.

– Kuvien laatu ja pikselit eivät ole niin tärkeitä. Tärkeämpää on ollut hetki, tunnelma, oivallus ja näkökulma, Nio-Halme kertoo.

Erityisiä kuvausreissuja Nio-Halme ei tee. Kännykän on oltava saatavilla silloin, kun eteen tulee erityinen hetki. Kotipihalla rantaan kulkiessa pitää monesti kääntyä ympäri kännykkää noutamaan, jos taivaanranta kutsuu kuvaamaan.

Nio-Halmeen valokuvanäyttely on myös myyntinäyttely. Osa tauluista on myytävänä, ja tuotto menee Partiolippukunta Kuhmoisten Korpisusille.

– Mihin minä joutuisin kaikkien näiden taulujen kanssa? Haluan tukea sitä, että lapset oppivat kulkemaan metsässä.