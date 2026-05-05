Jäämet Oy:n tarjous Sahanrannan kylmä- ja pakastehuoneista hylättiin – yritys harkitsee päätöksestä valittamista

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

KUHMOISLAINEN JÄÄMET OY kokee, että sen jättämä tarjous hylättiin väärin perustein Sahanrannan keittiön kylmä- ja pakastehuoneiden kilpailutuksessa ja harkitsee päätöksestä valittamista. Yrityksen toimitusjohtaja Niina Keskinen harmittelee sitä, että tarjouspyynnössä ei annettu riittävän yksityiskohtaisia ohjeita halutuille huoneille sekä sitä, että Jäämetiltä ei missään vaiheessa kysytty tarkentavia kysymyksiä, jotka koskivat hylkäämiseen johtanutta teknistä ratkaisua.

– Tarjouksen jättämisen jälkeen kunnasta oltiin meihin kuitenkin yhteydessä ja tarkennettiin kylmä- ja pakastehuoneiden korkeuksia sekä lisättiin huoneisiin hyllyjä. Jälkeenpäin olisi voinut ajatella, että myös kriittinen kysymys monoblokeista olisi esitetty siinä yhteydessä, mutta niistä ei ollut puhetta, Keskinen sanoo.

Jäämetin tarjous hylättiin juuri seimämonoblokkeihin vedoten. Viranhaltijapäätöksessä todetaan, että “Jäämetin tarjoamassa tuotteessa on kylmä- ja pakastehuoneiden ulkoseinästä ulos tulevat seinämonoblokit, joiden ei katsottu soveltuvan kohteeseen, koska niiden mahtumiseksi tilaan, kylmä- ja pakastehuoneiden pinta-alassa menetetään liikaa”.

Keskisen mukaan kylmä- ja pakastehuoneiden tietyt komponentit tulee olla huoneen sisällä, niin on kilpailijoidenkin ratkaisuissa.

– Meidän ratkaisussamme osa komponenteista olisi ollut huoneen ulkopuolella, mutta sekin olisi ollut keskusteltavissa oleva asia. Nyt joku ulkopuolinen on päätellyt, että seinämonoblokit aiheuttavat tilaongelmia.

Kylmä- ja pakastehuoneita Sahanrantaan tarjosi Jäämetin lisäksi neljä muuta toimittajaa, joilla kaikilla oli tarjota saman valmistajan, Porkan, huoneet. Viranhaltijapäätöksellä huoneet päädyttiin ottamaan Dietalta, joka tarjosi tuotteet hieman yli 14 000 euron hintaan.

Keskisen mukaan Jäämetin tarjous olisi ollut hinnaltaan hyvinkin kilpailukykyinen.

KUHMOISTEN KUNNAN teknisen johtajan Virve Toukolan mukaan Jäämetin tarjoamien tuotteiden seinämonoblokeista puolestaan kysyttiin lisätietoja, ja niitä myös saatiin.

– Jäämetillä oli myös mahdollisuus tarjota kohteeseen sopivaa omaa tuotettaan myöhemmässä vaiheessa, jolloin he siitä kieltäytyivät, Toukola vastasi sähköpostitse Kuhmoisten Sanomien haastattelukysymyksiin.

Keskisen mukaan kunnalta lähetettiin heille käytännössä Porkan kylmä- ja pakastehuoneiden tuotekortti ja kysyttiin, että voivatko he tarjota tällaista.

– Luonnollisesti vastasimme, että Porkan kylmähuoneita toimittavat eri tahot ja meillä on omat hankinta- ja valmistuskanavamme.

Jäämet Oy jätti asiasta tekniselle lautakunnalle oikaisuvaatimuksen, jonka lautakunta huhtikuun lopun kokouksessa merkitsi tiedoksi todeten, että koska oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty vaateita, niin hankintapäätöstä ei sen johdosta tarvitse tarkastella uudelleen. Lisäksi lautakunta muistutti teknistä toimea siitä, että pienhankintasäännön mukaan 10 000 – 40 000 euron hankintojen kilpailutus tulee tehdä selkeästi laaditulla ja informatiivisella kirjallisella tarjouspyynnöllä.

Toukolan mukaan kylmä- ja pakastehuoneiden tarjoajia lähestyttiin ensimmäisessä vaiheessa suullisesti, neuvottelun omaisesti ja tarkennettiin viesti kerrallaan eri toimittajien kanssa. Tarjouskilpailun toisessa vaiheessa tarkentava tarjouspyyntö lähetettiin samansisältöisenä kaikille osapuolille.

Lisäksi hankinta-asiakirjojen tulee pienhankintasäännön mukaan olla lähtökohtaisesti julkisia. Toukolan mukaan verkkosivunäkyvyys tuskin olisi tuonut tässä hankinnassa lisää tarjoajia.

– Jätimme oikaisuvaatimuksen, koska mielestämme meidän tekninen ratkaisumme oli väärin ymmärretty. Ja toisaalta siksi, että loppupelissä lähetetään jonkun toisen valmistajan speksit ja kysytään, että teemmekö tällaista. Emme tietenkään tee.

JÄÄMET OY:N kokoiselle yritykselle kauppojen kariutuminen ei aiheuta taloudellisia haasteita, mutta Keskinen muistuttaa, että jonkun muun yrittäjän kohdalla kunnan päätös olisi voinut olla kohtalokas.

– Meidän liiketoiminta on Kuhmoisten ulkopuolella, mutta jos kyse olisi ollut paikallisemmasta palveluntarjoajasta, jonka tulee löytää leipä lähialueelta, niin tällainen päätös olisi voinut olla elämän ja kuoleman kysymys. Jos kunta tekee hankintoja huolimattomasti tai nopeasti ja sen vuoksi paikallinen toimija, jolle hankinta voi olla elinehto, jää rannalle, niin ei täällä tarvita mitään elinkeinostrategiaa. Kuhmoisten yrittäjät tekevät jo hyvää yhteistyötä ja ohjaavat asiakkaita paikallisten palveluiden pariin. Olisi kiva, että kunta olisi yksi toimija tässä ketjussa, Keskinen toteaa ja toivoo, että kunta tuntisi yrityksensä paremmin.

Kunnan pienhankintasäännössä todetaan parissakin kohtaa, että lähialueen palvelutarjonta tulee huomioida hankinnoissa. Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi huhtikuussa elinvoimalupauksen, jossa peräänkuulutetaan yrittäjämyönteisiä hankintoja.

– Minulla ei ollut tietoa, että Jäämet on paikallinen yritys ennen kuin se laati oikaisuvaatimuksen. Joka tapauksessa meidän tulee valita kohteeseen sopivat tuotteet. Paikallisuus on meille hyvin tärkeä tekijä, mutta pelkästään sen perusteella ei voida valintoja tehdä, Toukola kommentoi.

JÄÄMET OY

Kuhmoislainen vuonna 1993 perustettu yritys.

Valmistaa ravintolakylmäkalusteita, ruostumattoman teräksen kalusteita ja jonkin verran lämpimiä laitteita.

Valmistanut kalusteet muun muassa satoihin ravintoloihin ympäri Suomea ja teräskalusteita Kuopion yliopistollisen keskussairaalan laajennukseen sekä Roihupellon ammattiopistoon Helsinkiin.

Asiakkaina on esimerkiksi paljon päiväkoteja ja kouluja sekä kauppoja, joihin valmistetaan salaattibaareja ja sushipisteitä.

Henkilöstömäärä tähän asti kolme, mutta palkkasi juuri neljännen työntekijän.

Liikevaihto vuonna 2024 oli 1,9 miljoonaa euroa.