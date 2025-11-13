Yrittäjäyhdistys, kunta ja Ensimetri Oy pohtivat, miten ohjata nuoria sekä työelämään että yrittäjyyteen

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN KUNNAN yrittäjille tarjoamalla lounaalla keskustelu kääntyi nuorille suunnattuun yrittäjyyskasvatukseen sekä siihen, millaista apua kunta ja yrittäjät yhdessä voisivat tarjota nuorille, jotta heidän olisi helpompi löytää ja saada kesätöitä.

Kunta ja yrittäjät lounastivat tiistaina 4. päivä marraskuuta. Tapaamisessa esiteltiin myös uusyrityskeskus Ensimetri Oy:n toimintaa. Kuhmoisten kunta ja Ensimetri ovat tehneet palvelusopimuksen, jonka puitteissa yrittäjyyttä suunnitteleva tai aivan yrittäjyyden alkutaipaleella oleva kuntalainen saa kolme maksutonta tapaamista Ensimetrin kanssa.

Mitä tarkoittaa, kun ollaan vieraalla töissä, mitä työntekijältä odotetaan – se on ollut vähän kadoksissa viime kesien aikana. Henni Järvinen

ENSIMMÄISET NUORET alkavat pian etsiä työpaikkoja kesälle 2026. Kuhmoisten Yrittäjät ry:n puheenjohtajan Sari Liehun mukaan yhdistyksen hallitus on suunnitellut järjestävänsä koululaisille juttutuokion, jossa puhuttaisiin paitsi kesätöiden hakemisesta myös työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista.

Ensimetrin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki piti aihetta kiinnostavana ja kertoi heidän käynnissä olevasta hankkeestaan (Kestävän yrittäjyyden polku nuorille Pirkanmaalla), jonka puitteissa Ensimetrin projektipäällikkö Jenna Ahlstedt voisi osallistua juttutuokioon.

– Jenna toimii täyspäiväisesti nuorten yrittäjyysvalmentajana. Hankkeen teemana on yrittäjyys, mutta voimme puhua myös nuorten unelmista ja suunnitelmista. Jos vain saamme kokoon nuoria, niin tulemme paikalle. Meillä on halu ja tavoite näkyä mahdollisimman laajasti eri puolilla Pirkanmaata, Lehtimäki totesi.

– Toki meillä on kesätyöpaikkojen määrä rajallinen, suurin osa nuorista jää ilman kesätyöpaikkaa. Kevytyrittäjyys voisi olla hyvä keino lähteä liikkeelle ja sitä voisi jatkaa opintojen aikana. Meillä on kunnassa lahjakkaita nuoria, joiden potentiaali olisi hienoa saada esiin, Järvinen pohti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Pitkäranta pohti, että asiassa kannattaisi kenties lähteä liikkeelle sivistystoimen kautta ja niin, että tapaamisia on useampi.

– Puhuttaisiinko ensin työntekijöiden asioista ja myöhemmin keväällä yrittäjyyskasvatuksesta? Ainakin kannattaa tuoda asiaa esiin niin paljon kuin mahdollista ja meidän näyttäytyä vahvana yrittäjävetoisena kuntana, Pitkäranta totesi.

PUHE KÄÄNTYI myös kesätyöseteleihin. Ensimetrin Lehtimäki kertoi, että kunnissa on kahdenlaisia seteleitä: kesätyöseteleitä sekä kesäyrittäjyysseteleitä. Joissain kunnissa setelit on yhdistetty.

– Eihän sillä ole väliä, mitä kautta nuori työllistyy, hän sanoi.

Kuhmoisten kunnassa kesätyösetelit olivat viime kesänä käytössä, mutta yhtään hakemusta niihin liittyen ei tullut. Siitä, otetaanko kesätyösetelit käyttöön ensi kesänä, ei ole vielä päätetty.

Kesätyöseteli on tuki, joka maksetaan yritykselle tai yhdistykselle, joka on palkannut nuoren kesätöihin. Kuluneena kesänä tukisumma oli 250 euroa per työllistettävä nuori.

– Yrittäjälle selkeää oli, kun ulkopaikkakuntalainen kesätyöntekijä tuli kysymään, että voiko käyttää saamansa setelin täällä. Ehkä se oli jaettu jollekin tietylle luokalle, ja niin voisi tehdä täälläkin. Annetaan jokaiselle seteli käteen, Liehu kertoi.

– Ajatusta kannattaa jalostaa ensi vuodeksi. Tänä vuonna seteli oli suunnattu yrityksille, ei oppilaille, kunnan elinvoima-asiantuntija Sarianna Hanski totesi.

Lehtimäki sanoi suunnitelmien kuulostavan hyvältä: – Oli asia mikä hyvänsä, niin raskasta hakuprosessia kannattaa välttää.