50-vuotias kalastusyhdistys tähyää tulevaisuuteen

Vesialueen vuokraamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 18.3.2025, vasemmalla Päijälän Osakaskunnan esimies Veijo Naarajärvi, oikealla Sarvajärven Kalastusyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Laitinen.

TEKSTI SANNA KANTOLA

Sarvajärven kalastusyhdistys ry viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlaa. Yhdistyksen toiminta alkoi rekisteröimättömänä Sarvajärven osakalastuskuntana vuonna 1975.

Kalastusyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Laitinen on hoitanut yhdistyksen asioita vuodesta 2020.

- Meillä on tavoitteena lähitulevaisuudessa tuplata jäsenmäärä. Vuonna 2024 maksajia oli 29, Laitinen toteaa.

Yhdistyksen nykyisistä kalastajista iso osa on eläkeikäisiä ja heistä ehkä puolet saa jo kalastaa ilman valtion lupaakin.

Nykyään kalastuslupa vaaditaan 18-69-vuotiailta, sen lisäksi on myös lähes aina maksettava kalastonhoitomaksu. (Kalastonhoitomaksusta vapautettuja ovat vuoden 2023 loppuun mennessä vähintään 65 vuotta täyttäneet ja alaikäiset. Tulevaisuudessa maksusta vapautettujen yläikärajaa ollaan nostamassa 70 ikävuoteen.)

Vuodelta 1986 peräisin oleva osakalastuskuntien käsin piirretty karttapiirustus Päijälän osakaskunnan alueelta. Alkuperäinen kartta on Veijo Naarajärven hallussa. Nykyään vastaavat tiedot löytyvät digitaalisessa muodossa.

Yhdistyksellä on suunnitelmissa kasvattaa pyydysmerkin lunastaneiden jäsenten lukumäärää hankkimalla lisäjäseniä esimerkiksi kesäasukkaista.

- Esimerkiksi jo Sarvajärven ympärillä on noin 40 erilaista tontin omistajaa, näistä vain muutamat ovat vakituisia asukkaita.

Jos toimintaan saadaan mukaan lisää jäseniä, yhdistyksen omarahoitusosuutta voidaan vahvistaa. Kalastusyhdistysten toiminta kun ei ole pelkää harrastusta, se on myös tavoitteellista.

– Ideana on vesialueiden hoito tulevia sukupolvia varten ja kalakantojen, esimerkiksi siianpoikasten istutus. Haluamme myös opettaa nuoria kalastamaan ja ehkäistä vieraslajien, kuten minkin leviämisen kalastusvesien alueelle. Kalastusyhdistys suositteleekin minkin loukuttamista.

Sarvajärven kalastusyhdistyksen vesialue on manttaali- eli kalastusoikeusaluetta. Yhdistyksen kalastusalueet ovat vuonna 1986 vahvistetun päätöksen mukaan sijainneet Päijälän osakaskunnan alueella. Osakaskunnan ja kalastusyhdistyksen välillä on allekirjoitettu uusi vesialueen vuokrasopimus kuluvan vuoden maaliskuussa. Alueella sijaitsee 21 järveä.