Ahti Tarikka saa kalastaa Sarvajärvellä kaikessa rauhassa

Sarvajärvi tarjoaa kalastajille ahventa ja haukea, mutta siikakanta ei ole elpynyt. Tämä kuvituskuva ei ole Sarvajärveltä, mutta saalistaa saanee täältäkin. Kuva: Arja Mäkelä

TEKSTI PÄIVI HOTOKKA

Sarvajärven rannalla jo 25 vuotta mökkeillyt Ahti Tarikka ylistää seudun pikkujärvien luonnonrauhaa. Polttomoottorilla kulkevilla välineillä liikkuminen ei ole järvillä sallittu, joten siellä on hyvä laskea verkkoja soutuveneellä ja tarkkailla lintuja.

Tarikka kertoo kalastavansa satunnaisesti kesällä ja vähän talvellakin. Kesäisin hän on kokenut verkkoja ja kalastanut uistimella sen, mitä säännöt sallivat.

– Oleellista on, että on hyvä ulkoilla ja kulkea luonnossa.

Tänä syksynä Tarikka ei ole vielä vienyt verkkoja järvelle, sillä vedet ovat pitkään olleet lämpimiä. Hän pohtii, vieläkö jaksaa soudella, kun ikää tulee lisää.

Viime talvena Tarikka kävi pilkillä 4–5 kertaa. Hän lähtee jäälle, kun kevätaurinko alkaa houkutella. Tuolloin toki jääkin on jo kerännyt paksuutta jopa puoli metriä, joten kairaa saa vääntää tosissaan.

Talven aikana hän näki vain pari kolme muuta pilkkijää. Vaikka Sarvajärven rannalla on kymmeniä mökkejä, niiden käyttöaste on vähentynyt eikä kalastus juuri innosta.

– Ihmiset ovat mukavuudenhaluisia, Tarikka arvelee.

Tarikan verkkoon tarttuu enimmäkseen haukea ja ahventa. Sarvajärveen ja muihin alueen järviin istutetaan siikaa, mutta kalastajan mukaan määrä on riittämätön, jotta kanta todella elpyisi. Yksin Sarvajärveen tarvittaisiin 10 000 poikasta vuosittain, jotta siikakanta palaisi sellaiseksi kuin se joskus oli. Ely-keskus myöntää kuitenkin vain noin 5 000 poikasta yhteensä kaikkiin alueen järviin.

– Ennen saattoi saada kaksi tai kolme siikaa kerralla. Tänä vuonna olen saanut tähän mennessä yhteensä kaksi siikaa.

Muutoin järvi on kuitenkin hyvässä kunnossa. Vesi on puhdasta ja kirkasta eivätkä rannat ole rehevöityneet. Näkyvyyttä on 3–5 metriä pinnan alle. Rannalla on myös hyvä lähde.

Saamansa hauet ja ahvenet Tarikka ja hänen puolisonsa laittavat ruuaksi. Niistä saadaan hyvää soppaa ja myös fileitä paistettavaksi.

Kalastuksen lisäksi Ahti Tarikka nauttii järvellä vesilintujen elämän seuraamisesta. Hän on tutustunut järven kuikkiin, jotka ovat rohkeita ja tulevat ulkoilijaa vastaan jopa parin metrin päähän mökkilaiturista.

Joutsenpari ei pesi järvellä mutta käy siellä ruokailemassa. Lisäksi näkyy heinäsorsia ja tukkasotkia, muuttoaikaan myös muita lintuja. Erään kerran 35–40 pikkukoskeloa yöpyi Tarikan laiturilla. Isäntä huomasi ne iltahämärällä, ja hänen piti vielä aamuviideltä nousta tarkistamaan, olivatko linnut yhä siellä. Kyllä olivat.