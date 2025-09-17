Kunnanhallitus lykkäsi työyhteisöselvitystä: ”Annamme pölyn laskeutua”

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten kunnanhallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan, että se ei vielä ryhdy edistämään kunnanvirastolle laadittavaa työyhteisöselvitystä ja toteuttamista. Työyhteisöselvitystä on esitetty yhdeksi ratkaisuksi kunnanjohtaja Valtteri Väyrysen ja työntekijöiden välillä ilmenneisiin yhteistyöhaasteisiin.

– Annamme pölyn hetken laskeutua, ennen kuin selvitystä aletaan touhuta, kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Pitkäranta sanoi keskiviikkona.

Kunnanhallitus kuuli Väyrystä maanantaina 8. syyskuuta pitämänsä iltakoulun jälkeen. Pitkärannan mukaan kuulemisen jälkeen oli selvää, että tilanne kunnantalolla ei voi jatkua sellaisena, kuin se nyt on. Jos mitään merkkiä toiminnan muuttumisesta ei ilmaannu, niin ulkopuolinen taho tulee tilannetta selvittämään.

– Nyt ei kuitenkaan ole oikea hetki laittaa rahoja siihen vaan pohdimme yhä, voimmeko toimia muita reittejä pitkin, Pitkäranta totesi.

Jos ulkopuoliseen työyhteisöselvitykseen päädytään, voidaan sen käynnistäminen Pitkärannan mukaan tehdä viranhaltijapäätöksen. Päätöksen tulisi tekemään hallintojohtaja Sanna Luukkanen kunnanhallituksen kehotuksesta. Alun perin kunnanhallituksen tahtotila oli, että päätös työyhteisöselvityksen käynnistämisestä tehdään pykälänä.

– Sen käynnistäminen ei kuitenkaan näytä pykäläasialta, vaan se voi pätkähtää pöydälle nopeastikin, kun hallitus toteaa, että joku raja on ylitetty, Pitkäranta sanoi.

