Maastoa paloi Viitaraisen saaressa

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT
Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta maastopalosta Kuhmoisiin Viitaraisen saareen hieman ennen ilta yhtätoista lauantaina. Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan saaressa oli noin hehtaarin kokoinen maastopalo.
Paloa sammutettiin kahteen asti yöllä kuuden pelastuslaitoksen yksikön sekä kolmen pelastuslaitoksen veneen voimin. Saaressa oleva mökit eivät olleet paloalueella, eikä palosta ole aiheutunut henkilövahinkoja.
Viitaraisen saari sijaitsee Harmoisissa Lummenteella-