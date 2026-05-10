Ajankohtaista | Tilaajille | Uutiset

Maastoa paloi Viitaraisen saaressa

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta maastopalosta Kuhmoisiin Viitaraisen saareen hieman ennen ilta yhtätoista lauantaina. Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan saaressa oli noin hehtaarin kokoinen maastopalo.

Paloa sammutettiin kahteen asti yöllä kuuden pelastuslaitoksen yksikön sekä kolmen pelastuslaitoksen veneen voimin. Saaressa oleva mökit eivät olleet paloalueella, eikä palosta ole aiheutunut henkilövahinkoja.

Viitaraisen saari sijaitsee Harmoisissa Lummenteella-

KategoriatAjankohtaistaTilaajilleUutiset

Kommentoi

Nimi ja sähköpostiosoite tulee vain toimituksen käyttöön. Lähettämällä kommentin, olet lukenut ja hyväksynyt tietosuojaselosteen.

Tuoretta