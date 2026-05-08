Kuinka pienen uutisen paikallislehteen voi kirjoittaa – uutistyö kiinnosti seiskaluokkalaisia

Yhtenäiskoulun seitsemäsluokkalaiset otti vastaan Kuhmoisten Sanomien päätoimittaja Katja Sirviö (kuvassa vasemmalla). Kuva: Sanna Kantola

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

KUHMOISTEN YHTENÄISKOULUN seitsemännen luokan oppilaat kävivät tutustumassa Kuhmoisten Sanomien toimitukseen ja toimitustyöhön keskiviikkona 6. päivä toukokuuta.

Oppilaat olivat valmistautuneet tapaamiseen käsittelemällä äidinkielen tunneilla uutista ja uutisaiheita sekä lähettämällä päätoimittaja Katja Sirviölle etukäteen mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Nuoret halusivat tietää muun muassa, että onko uutisen tekeminen vaikeaa (yleensä ei, mutta riippuu paljon aiheesta), kuinka kauan pisimmän uutisen tekemisessä kesti (kuukausia, mutta aihe oli poikkeuksellinen ja artikkelikokonaisuutta kasattiin muun työn ohessa), kuinka monta ihmistä tarvitaan uutisen tekemiseen (Kuhmoisten Sanomissa pääasiassa yksi toimittaja toteuttaa juttunsa itse alusta loppuun) ja että kirjoitetaanko paikallislehdessä aina vain suuria uutisia vai voiko joku uutinen olla pieni – esimerkiksi neljän lauseen mittainen (viime viikkoina lyhimmät uutiset ovat olleet kolmen lauseen mittaisia).

Nuorten vierailulle toimitukseen toi äidinkielen opettaja Hanna Kaakko. Kuva: Sanna Kantola

Nuoria kiinnosti myös, millaista toimittajan työ käytännössä on: kuinka pitkiä työpäivät ovat (vaihtelee, mutta töitä tehdään silloin, kun kylässä tapahuu, ei pelkästään arkena ja virka-aikaan), kuinka kauan lehden tekeminen kestää (kun lehti ilmestyy kerran viikossa, niin pääsääntöisesti yhtä lehteä tehdään se viikko), mistä ideat lehtijuttuihin saadaan (lukijoilta, kuntalaisilta, sosiaalisesta mediasta, virallisista asiakirjoista, muista medioista, omasta mielenkiinnosta) ja mistä tiedämme, että tieto on totta (ne tarkistetaan useammasta toisistaan riippumattomasta lähteestä).

Lisäksi päätoimittaja pääsi kertomaan nuorille, kuinka monta vuotta on toimittajan työtä tehnyt (vaihtelevalla intensiteetillä vuodesta 2003 lähtien), miksi pitää siitä (koska tykkää kirjoittaa, työssä tapaa erilaisia ihmisiä, kuulee heidän tarinoitaan ja pääsee osaltaan vaikuttamaan asioihin) ja mikä on mielenkiintoisin juttu, jonka hän on kirjoittanut (vanhalle penkkiurheilijalle vuodet urheilutoimituksessa olivat unohtumattomia, omien lapsuuden sankareiden kuten Timo Koivusalon tapaaminen oli jännittävä hetki, viime viikkoina Taija Kuusinen-Pärssisen tarina on saanut liikuttumaan moneen kertaan).

Toimitustyön lisäksi Tuija Käki-Lahtinen kertoi paikallislehden arkeen olennaisesti kuuluvasta ilmoitusmyynnistä ja sen taloudellisesta merkityksestä. Paikallislehti ei saa tuloja pelkästään tilauksista vaan merkittävän määrän myös lehden sivuilla olevista ilmoituksista. Mitä enemmän ilmoituksia, sitä paremmin lehdellä siis menee.