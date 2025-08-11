Aluekeräyspisteille on tulossa lisää kartonkiastioita, toivottavasti myös muovin keräys onnistuu tulevaisuudessa

Kirsi Laitinen muutti Kuhmoisiin heti pestinsä alkajaisiksi keväällä. Koeaika alkaa olla ohi, ja Laitinen on nauttinut työstään kunnassa. – Jätelaskutus käynnistyy syksyllä. Yritetään selvitä siitä tällä kertaa ilman haasteita. Jätetaksa muuttui toukokuussa, joten lasku voi olla taas hieman hämmentävä, kun osa siitä on vanhalla ja osa uudella taksalla.

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

Kirsi Laitisen ensimmäiset kuukaudet Kuhmoisten kunnan jäteneuvojana on mennyt työnkuvaan ja sen toistuviin rutiineihin tutustuessa, mutta on hän ehtinyt jo miettiä sitäkin, miten jätehuoltoon liittyviä asioita voisi Kuhmoisissa parantaa. Ensimmäinen pieni parannus on kartonkiastioiden lisääminen osalle alukeräyspisteitä.

– Meillä on vain kaksi aluekeräyspistettä, jossa kartonkia kerätään. Nyt kartonkiastioita ollaan lisäämässä muutamiin pisteisiin, jotta poltettavan jätteen määrää saataisiin pienemmäksi. Astiat on tilattu toukokuussa, mutta niiden tulo on viivästynyt, Laitinen kertoo.

Yksi Laitiselle eniten annetuista palautteista liittyy juuri keräysastioiden määrään. Laitisen mukaan kaikille alukeräyspisteille ei mahdu enempää astioita, tai niiden lisääminen olisi logistisesti hankalaa. Lisäksi palautetta tulee astioiden tyhennysväleistä sekä lisäämisestä kesäksi.

– Niitä lisätään kesäksi jo, ja otetaan talveksi pois. Lisäksi astiat tyhennetään kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja perjantaisin, Laitinen sanoo.

Seuraava pieni parannus aluekeräyspisteille on Laitisen mukaan se, että muutama poltettavan jätteen keräysastia saataisiin korvattua muovinkeräysastioilla ja näin lisättyä lajittelua.

Aluekeräyspisteiden täydet astiat ja ympäristön epäsiisteys puhuttavat etenkin kesäisin. Laitinen on omien sanojensa mukaan saanut asiasta palautetta yllättävän vähän.

Aluekeräyspisteet siivotaan kesäaikaan kaksi kertaa kuukaudessa, ja se ei ole kunnissa aivan tavallista.

– Ilmeisesti täällä on joskus vastattu saatuun palautteeseen sillä, että pisteille on otettu kiinteä siivous. Se on tähän asti ollut erillisellä sopimuksella, mutta nyt se on yhdistetty tähän samaan urakkaan, jonka kilpailutus on menossa, Laitinen kertoo.

Laitinen saa alukeräyspisteiltä erittelyn sinne kuulumattomista jätteistä. Ongelmajätettä ja isokokoista jätettä keräyspisteille tuodaan jonkin verran.

– Ei onneksi ihan överisti. Olen nähnyt, että täälläkin keräyspisteillä on ollut joskus videovalvontaa, jotta on voitu valvoa, että niille ei viedä sinne kuulumatonta jätettä. Ja on niistä jaettu sanktioitakin.

Laitinen muistuttaa, että erilliskeräysvelvoite koskee myös aluekeräyspisteiden käyttäjiä. Jos alukeräyspisteeltä puuttuu kartonkiastia tai se on täynnä, ei kartonkeja saa laittaa seka- tai poltettavaan jätteeseen, vaan ne pitää viedä muualle.

– Aivan kuten omakotitaloasuja laittaa omaan jäteastiaan sekajätettä ja lajittelee muut jätejakeet ja vie ne kauemmas erilliskeräyspisteisiin, Laitinen toteaa.

Laitinen ehti toimia yli kymmenen vuotta yrittäjänä eri aloilla, ennen kuin päätyi erilaisten kokeiluiden kautta opiskelemaan ympäristöteknologiaa.

– Aluksi minua kiinnostivat ympäristötilan seuranta ja näytteen otto, mutta muutaman kurssin jälkeen aloin ymmärtää, että kiertotalous on se, millä tämän maailman voi vielä pelastaa. Luonnonvarathan loppuvat jossain vaiheessa. Tämä työ on ruohonjuuritason työtä, eikä tällä vielä pelasteta maailmaa, mutta voin vaikuttaa yhden kunnan asioihin. Me tarvitsemme vielä tosi paljon yksilötason valistustyötä, että saamme raaka-aineita tulevaisuuden ratkaisuihin, Laitinen kertoo.