Kolumni: Tullaan jos kuhtutaan

Kirjoittaja yrittää ja ottaa välillä rennosti luontoretkillä ja arkisissa askareissa.

KUHMOISTEN ELINVOIMA kirvoittaa keskustelua. Tässä lehdessä aihetta lähestytään Nyssen kautta. Tampereelta haetaan uutta virtaa, nääs.

Elinvoiman tae on se, että liikenneyhteydet ovat kunnossa. Koronavuosien katastrofaalisen huonon tilanteen jälkeen olemme onneksi saaneet asiaan merkittäviä parannuksia. Siirtyminen osaksi Pirkanmaata toi mukanaan linjan 42 Tampereelta Kuhmoisiin. Lahteen ja Jämsäänkin pääsee bussilla.

Seututie 325 Poikkijärveltä Kangasalan Huutijärvelle on käytännössä ainoa reittimme Pirkanmaalle. Nyssen mukana suhaa täältä morottajien kotikonnuille valtava potentiaali tuoda Kuhmoisia tutummaksi lähes 300 000 kaupunkilaiselle (Kangasala mukaan luettuna). Miten on mahdollista, että Tampereella Kuhmoinen on yhä tuiki tuntematon?

Tuovisen tilausliikenne on sentään tuonut tänne vuosien saatossa matkailijoita. Heidät piskuinen kunta Päijänteen rannalla on hurmannut. Paratiisi ulottuu kuitenkin muuallekin kuin vain Päijänteelle. Kuhmoisilla on tarjota upea luonto, tapahtumia ja jopa nähtävyyksiä, joita kenties pidämme itsestäänselvyyksinä. Myös paikallisia palveluja kehutaan.

Tulijoita voisi olla muualtakin. Sykkivämpi elinvoiman suoni on perinteisesti ollut Valtatie 24, jota pitkin saksalaisturistit nyt köröttelevät kohti Himosta. Moni varmasti nukkuu, kun Toritie vasta häämöttää horisontissa. Matkailijoiden määrä lisääntyy myös Isojärven kansallispuistossa. Mikä olisi sellainen yhteistyön muoto, jolla nämä ihmiset pysähtyisivät kirkonkylälle edes hetkeksi ihmettelemään ja ihastumaan?

Ihmisillä on kiire ja lomallakin pitää touhuta. Joka toinen pikkukunta Suomessa markkinoi itseään puhtaan luonnon, rauhoittumisen ja hiljaisuuden kautta.

Pitäisikö kuntamarkkinointia tehdä pikemminkin aktiivisuuden kautta? Tapahtumien, tarinoiden, luontopolkujen, liikuntamahdollisuuksien kautta? Onhan Kuhmoinen luonnossa liikkujan paratiisi, veneilijöistä puhumattakaan. Historiaakin täältä löytyy. Eikä kirkonkylällä tarvitse autoa, kun on kevyenliikenteenväyliäkin olemassa ja etäisyydet ovat lyhyet.

Kesällä satamaan saapuu esiintymään iskelmälaulaja Pasi Kaunisto, jonka kappaleesta Nelostie muistetaan. Vanhaa Nelostietä tuskin saadaan nostalgian siivin entisenlaiseen loistoonsa, mutta paikalliset palvelut, tapahtumat ja niitä järjestävät ihmiset pitävät Kuhmoisen tiukasti pinnalla.

Täällä voidaan järjestää vaikka maailman parhaat kesäjuhlat, mutta siinä ei ole mieltä, jos niistä ei kukaan yli 30 kilometrin päässä asuva kuule etukäteen mitään. Ihmisen elinpiiri on varsin pieni, eikä kauemmas jakseta aina lähteä.

Informaatioähkyn turvottamassa nykytodellisuudessa vastuu tiedottamisesta on meillä kaikilla. Kertokaamme stressaantuneille kaupunkilaisille siitä, mitä kaikkea kivaa Kuhmoisista löytyy ja mitä täällä milloinkin tapahtuu. On matalampi kynnys tulla katsomaan, kun kutsutaan.

Kiitos elinvoiman ylläpitämisestä kuuluu kaikille kunnassa asuville, työtä tekeville, mökkeileville ja matkan varrella pysähtyville.

Mikko Sees