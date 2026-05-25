Asseri Lindroos kuudes Imatralla ajetussa SM-osakilpailussa

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

Lindroosin rallisuvun nuorin kuljettaja, Asseri sijoittui SM4 -luokassa kuudenneksi lauantaina Imatralla ajetussa kesäkauden avanneessa SM-osakilpailussa.

Erikoiskoetulosten perusteella Lindroos ja hänen kartturinsa Henri Kallioniemi olisivat olleet seitsemänsiä, mutta Rasmus Pentti keskeytti viimeisellä siirtymälla heidän edeltään.

Lindroosin ja Kalliomäen ralli lähti heti hyvin käyntiin. Ensimmäiselle erikoiskokeelle tuloksena oli luokan viidenneksi nopein aika. Sen jälkeen he ajoivat enimmmäkseen kuudenneksi ja seitsemänneksi nopeimpia aikoja. SM4-luokassa starttasi 11 kilpailijaa, joista kaksi keskeytti.

Toki uran harjoitteluvaiheessa sattuu ja tapahtuu, mutta nyt tapahtumat olivat pieniä. Toisella erikoiskokeella Lindroos osui betoniporsaaseen, minkä vuoksi aurauskulmia piti huollossa hieman säätää. Erikoiskokeella 4 kaksikon keuhkot tyhjensi yksi ylipitkä hyppy.

Seuraavaksi Lindroos kilpailee 6. kesäkuuta Seinäjoella ajettavassa F-Cupin kesäkauden avauskilpailussa.