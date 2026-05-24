Hartaus: Sana toimii

VIIME VUOSINA on julkisuudessa lehtien, kirjojen tai jopa joidenkin tv-ohjelmienkin välityksellä hyökätty Raamatun luotettavuutta vastaan. Käännöksien luotettavuutta on kyseenalaistettu. Jotkut ovat jopa väittäneet, että Raamattua on aikojen kuluessa muokattu moneen kertaan uudelleen ja että mitään oikeaa Raamattua ei ole enää olemassakaan. Minusta tällainen sanoista väittely on ihan turhaa.

Raamatun ydinajatus ei ole se, onko joku sana käännetty täysin oikein, vaan se, että Raamatun sanoma on totta ja sen sanoma toimii. Tätä Paavalikin korosti omassa elämässään muun muassa seuraavissa jakeissa: 1.Kor.2:4-5 ”Minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.” ja1.Kor.4:20 ”Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa.” Tässä Paavali selvästi kirjoittaa, että Jumalan valtakunta ei ole pelkkiä sanoja, vaan siihen sisältyy Henki ja voima. Henki ja voima oli Paavalin aikana todellinen, ei kuviteltu, ja tämä voima ja Henki vaikuttaa vielä tänäänkin.

Jeesuksenkin aikana oli epäilijöitä. Epäilijöilleen Jeesus antoi viisaan vastauksen Joh.7:17 ”Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani”. Nämä sanat pätevät myös, kun on kysymyksessä Raamatun luotettavuus, jokainen voi sen testata omalla kohdallaan toimiiko se.

Tuon testin minäkin olen aikanaan tehnyt ja olen kokenut, että Raamatun sana toimii ja se toimii vieläkin. Minulle ei ole kaikkein tärkein asia se, että onko jokin yksittäinen sana käännetty täysin oikein, tai se, että onko jossakin Raamatun lauseessa jopa jokin pieni virhe. Tärkeintä minulle on tietää ja huomata se, että Raamattu toimii ja se, että se toimii tänäänkin. Ja Sana toimii.

Reijo Heikkilä