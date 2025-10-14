Avoin Kuhmoinen jätti kuusi valtuustoaloitetta

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Avoin Kuhmoinen -ryhmä teki yhteensä kuusi valtuustoaloitetta maanantaina 13. lokakuuta pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa.

Liisa Brander-Keskisen esittämät valtuustoaloitteet koskivat Kuhmoisten Historian kolmannen osan ottamista työn alle, Päijännekodin kunnostustarpeiden kartoitusta sekä säästötavoitteiden laatimista kaikille hallintokunnille tiettyyn määräaikaan mennessä.

Osku Puukilan esittämät valtuustoaloitteet koskivat Askoniementien ja Jussilankujan välisen kevyenliikenteenväylän valaisua, liikunnallisten ulkoilu- ja voimailulaitteiden hankkimista kunnantalon ja Toritien väliselle nurmikkoalueelle sekä kunnan tappiollisten liike- ja toimitilojen myymistä kuluvan valtuustokauden aikana.