Koirat pääsevät Nihtilän tilalla turvallisesti metsään jo tulevana kesänä

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

NIHTILÄN TILAN yhteyteen valmistuva koirametsä avaa ovensa tulevana kesänä. Parikymmentä talkoolaista kokoontui lauantaina 18. huhtikuuta koirametsään risutalkoisiin, mutta kovin urakka on vielä edessä.

– Risukasat kerätään traktorilla pois, mutta sitten meillä on ehkä toiset talkoot, jolloin laitetaan tolppia maahaan. Metsän pitäisi kaiken järjen mukaan avautua tänä kesänä ja homman lähteä pyörimään, Nihtilän tilan emäntä Mari Turve lupailee.

Koirametsä on pinta-alaltaan noin hehtaarin kokoinen. Turve kuvailee aluetta luonnon metsämaaksi. Pohja on vanhaa peltomaata, johon on istutettu kuusia.

– Tämä on erilainen kuin koirapuisto, mutta hyvä jumpparata koirille. Täällä pääsee askeltamaan eri tavalla, pystyy väistämään toisia turvallisesti, saa kaivaa rauhassa ja toteuttaa muutenkin lajityypillistä toimintaa, jota kaupunkialueella ei välttämässä saa tehdä.

Koirametsän aitakorkeudeksi tulee vähintään 170 senttiä. Aitaverkko on alhaalta pienempisilmäistä ja se pitää Turpeen mukaan pedot ulkona ja koirat sisällä. Aita sijoitetaan myös sen verran sivuun alueen kivistä, että niiden päältäkään ei pääsen aidan yli hyppimän.

HARTIAVOIMIN VALMISTUVAAN koirametsän ei ole välittömästi luvassa laavujen ja grillikatosten kaltaisia mukavuuksia. Turve kertoo heidän ensin katsovan, millainen kiinnostus ihmisillä metsää kohtaan on ja mikä sen käyttöaste tulee olemaan.

– Vesipistettä ei saada tähän, mutta kotieläinpihalta saa vettä. Siellä parkkipaikalla on koirahäkki, jota on mahdollisuus käyttää, että ei tule koirakontakteja vaihtotilanteissa, Turve kertoo.

Sitä, miten ajanvaraus tullaan toteuttamaan, Turve ei vielä osaa sanoa. Hinnoittelu pidetään mahdollisimman yksinkertaisena, yhdellä hinnalla metsään saa tuoda niin monta koiraa kuin laumaan kuuluu.

– Olemme käyneet katsomassa seitsemää eri koirametsää Pirkanmaalla, eli jonkinlainen tuntuma niihin on. Alkuun tämä on ainakin perus pienen kylän koirametsä, eikä mitään ihmeellisyyksiä hetkessä tule, mutta ainakin on mahdollista päästää koira vapaaksi turvallisesti, Turva kertoo.

Nihtilän kotieläinpihan kesä noudattelee tuttua kaavaa. Pihalle on tullut uusia eläimiä – keväällä syntyi karitsoita ja lisää on tulossa, lisäksi lintuja ja possuja on tullut. Marsuja vielä odotellaan.

– Leirit pyörivät pienessä mittakaavassa tänä vuonna. Haluamme jälleen, että lapsiperheet voivat tulla matalalla kynnyksellä useampaankin kertaan eläimiä tervehtimään ja viihtymään, Turve sanoo.