Lukijapostia: Kuhmoislaiset osana 1 200 voimistelijan tapahtumaa

OLIMME LAUANTAINA 18.4.2026 Gymnaestrada 2026 -harjoituksissa Vantaalla Myyrmäki-hallissa. Kuhmoisten Naisvoimistelijat osallistuu viiden hengen ryhmällä ensi kesäkuussa järjestettävään Gymnaestrda-tapahtumaan Joensuussa. Ohjelmamme nimi on Sulamispiste, ja se ottaa kantaa ilmaston lämpenemiseen. Musiikissa kuullaan muun muassa aito ääni mereen putoavasta jäälohkareesta.

Esitykseen osallistuu noin 1 200 esiintyjää, ja olihan melkoinen kokemus osallistua jo harjoituksiin, jossa reilu tuhat naista löysi oman paikkansa ja yli 2000 kättä nousi ylös suurin piirtein samaan aikaan ja samaan suuntaan. Esityksessä on kaikenikäisiä naisia ja Kuhmoistakin on edustamassa monen ikäisiä naisia.

Kesän tapahtumaa odotellessa

Pirjo Silvan