Ei oo, ei tuu We are one -festaria, mutta Lea Laven tulee

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

WE ARE one -festivaalit korvaa ensi kesänä Nostalgian siivin -iskelmäfestivaali, jonka järjestää kuhmoisissa asuva Janus Hanski. WAO-festivaalin äiti Sari Vallenius tiedotti marraskuussa, että festivaali lopetetaan taloudellisesti kannattamattomana.

Ysärimusiikin sijaan Kuhmoisten satama-alueella soi ensi kesänä nostalginen iskelmä. Hanski on onnistunut kiinnittämään iskelmäfestivaaleille esiintyjiksi jo Lea Lavenin, Kai Hyttisen, Pasi Kauniston sekä Beatlesia tributoivan Jiri Nikkisen.

– He ovat ikiaikaisia hyviä artisteja, joita omat vanhempamme ovat diggailleet, ja joita me diggailemme. Kaikki ovat hyvässä iskussa ja tekevät keikkoja, vaikkakin vähenevissä määrin, Hanski sanoo.

Artistien taustalla soittaa hänen mukaansa huippuluokan studiobändi.

Janus Hanski (vasemmalla) yhtyeineen esiintyi heinäkuussa Harmoisten nuorisoseuran talolla. Tuolloin lavalla nähtiin Kuja Salmi (rummut), Pekka Virtanen (kitara) sekä Jussi Kinnunen (basso).

HANSKI OTTI festareiden viestikapulan vastaan suoraan Valleniukselta.

Harmoisissa loppukesästä järjestetty Nostalgian siivin -ilta osoittautui niin suosituksi, että sille kyseltiin uusintaa vielä samalle kesälle. Lisäksi Hanski oli suunnitellut Helsingissä järjestettäväksi slow-festivaalia, jossa soisi nostalgiaiskelmä ja joka olisi suunnattu vanhemmalle festariväelle. Korona tuli väliin ja sotki suunnitelmat.

– Sari soitti ja kysyi, ottaisinko tapahtuman järjestääkseni. Lupasin, mutta sanoin heti, että tulen tekemään siitä täysin erilaisen.

– Joskus asiat totetutuvat vain erilaisella aikataululla, kun on itse suunnitellut. Tällaiselle musiikille on kuitenkin selvästi jano, Hanski toteaa.

Nostalgian siivin -iskelmäfestivaali on suunnattu Hanskin mukaan selvästi WAO-festaria varttuneemmalle väelle. Ensinnäkin se järjestetään lauantain sijaan torstaina (23. heinäkuuta), ja se alkaa jo alkuillasta ollen ohi iltakymmeneltä.

– Heinäkuun lauantait ovat niin tapeltuja. Toisaalta tuo on kesän suositumpia lomaviikkoja, Hanski sanoo.

Hän aikoo järjestää tapahtuman mahdollisimman kuhmoislaisin voimin. Äänentoisto- ja ravintolapalveluista on jo sovittu, seuraavaksi Hanski alkaa etsiä muita yhteistyötahoja.

We are one -festivaaleille ostetut liput käyvät automaattisesti Nostalgian siivin -iskelmäfestareille. Rahat lipuista saa takaisin olemalla yhteydessä lippu.fi-palveluun