Esimerkillistä käytöstä, loistavat puitteet – Päijälään taiottiin taas hieno rallipäivä

Yhdeksänvuotias Leo pääsi tuulettamaan omalle suosikkikuljettajalleen Kalle Rovanperälle. Muuramelainen Leo oli tullut Päijälään muun perheen kanssa mökiltään Harmoisista ja ehtinyt käydä jo Jyväskylän Harjullakin ihastelemassa ralliautoja. – Siellä oli ainakin enemmän porukkaa kuin täällä, Rovanperän voittoa toivonut Leo totesi. Leon ja muiden Rovanperä-fanien kannalta tilanne näytti ennen rallin viimeistä päivää hyvältä, sillä Rovanperä johti koko kilpailua 36 sekunnilla.

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

Kummaksi on meno rallimaailmassa muuttunut. Tämän vuoden Jyväskylän MM-rallia käytiin kilpailullisestikin harvinaisissa tunnelmissa, sillä ennen lauantaita ainoa kiinnostava ulosajo oli Viron MM-rallin yllättäen voittaneen Oliver Solbergin auton kaato Laukaassa perjantaina.

Solbergin ulosajo ei kärkiryhmää hetkauttanut, sillä Solberg oli liikkeellä Toyotan Rally2-autolla.

Rally1-luokan autot pysyivät varmasti tiellä vielä lauantainakin. Virolaisen voittajasuosikin Ott Tänakin osuminen puuhun Saarikkaan erikoiskokeella perjantaina ei juuri vaikuttanut hänen ajamiseensa, mutta törttöilystään Saarikkaan maalissa Tänak sai viiden minuutin aikasakon ja hänen voittomahdollisuutensa suli siihen.

Ylen Ralliradio kaikui erikoiskokeen varressa suunnasta jos toisesta. Internet-yhteyteen ei vain ole luottaminen, joten hittituote on edelleen vanha kunnon patteriradio. Sellaisen olivat ottaneet mukaan myös Marko, Erkki ja Esa. Marko ja Erkki ovat kiertäneet ralleja jo viiden vuosikymmenen ajan. Ennen oli helpompaa kiertää kaikki kolme päivää, nyt miehet ovat tullet Päijälään, eivätkä todennäköisesti muualle lähdekään.

Mutta erikoista oli meno lauantaina Päijälässäkin. Erikoisen esimerkillistä siis.

– Alkoholikulttuuri on muuttunut. Täällä ei hortoilla samalla tavalla kuin ennen hortoiltiin, ja vieläpä yöllä pimeässä, Helsingistä Päijälään saapunut Marko totesi.

– Minä olen yhden kaverin hengen pelastanutkin vuonna 1976. Hän kaatui kännissä ojaan ja kerkesin juuri vetää hänet sieltä sivuun, kun auto tuli. Trabantin jäljet menivät juuri siitä, missä mies makasi, lapinjärveläinen Erkki vieressä muisteli.

Sami Pajari pysyi hyvin mukana kärkikamppailussa ja oli lauantain jälkeen Jyväskylän MM-rallin kokonaistilanteessa sijalla viisi.

Samanlaisiin ajatuksiin olivat havahtuneet Pohjanmaalta Päijälään lähteneet Matti ja Kimmo.

– Väki on selkeytynyt 30 vuoden aikana. Olutta nautitaan, mutta tarkoituksella ei juoda. Porukka on fiksusti, eikä käyttäydy epäsotilaallisesti, niin kuin meillä päin tavataan sanoa, kaksikko totesi.

Liehuntien hyppyri keräsi yleisöä. Aamupäivän vesisade muuttui iltapäivllä auringon paisteeksi.

Pohjanmaalaiset kiittelivät myös Päijälän toimivia järjestelyitä. Päijälän erikoiskokeesta on muotoutunut kaksikolle perinteinen rallinkatselupätkä.

– Terveisiä vaan järjestäjille, täällä on hyvät puitteet. Makkaraa saa ja vessaan pääsee, Kimmo tokaisi.

– Olosuhteet ovat todella hyvät. Kesken rallin pääsee kulkemaan mihin haluaa, Matti jatkoi.

– Olen itsekin ollut kylätoiminnassa mukana ja annan kyllä arvoa sille, että tämmöistä tehdään. Kauhean työn ovat kaikki tehneet, Kimmo sanoi vielä.

Järvenpääläiset Akseli (toinen vasemmalta), Jaana ja Juuso olivat ajatelleet tehdä rallireissusta Päijälään vuosittaisen perinteen. Mukaan oli tarttunut myös nuorgamilainen Rasmus (vasemmalla). Elsa-koira ei metelistä välittänyt, vaan oli nukkunut tyytyväisenä tuolillaan muun väen katsellessa autoja Liehuntien hyppyrissä. Nelikko totesi päivän olleen kiva ja parantuvan vain, kun vesisadekin lakkasi.

Eivätkä miehet väärässä ole. Eri yhdistykset olivat pystyttäneet myyntikojuja erikoiskokeen varteen puolen kymmentä. Myynnissä ei ollut pelkästään kahvia, pullaa ja makkaraa, vaan erilaisia virvoitusjuomia, lettuja, täytettyjä sämpylöitä, lihapiirakoita. Bajamajoja oli niin tiheään, että sellainen on näkökentässä melkein mihin tahansa pysähtyykin. Reitit katselualueelta toiselle oli merkitty metsään selkeästi.

Eräällä myyntikojulla ahkeroi aamusta alkaen yhdeksänvuotias Jasmin.

– Hyvä päivä on ollut. Olen keittänyt kahvia, antanut limua ja makkaroita ja tehnyt makkarataskuja, Lohjalta talkoilemaan tullut Jasmin kertoi.

Jasminin mielestä talkoilussa parasta on ihmisten kohtaaminen. Yhdeksänvuotias Jasmin epäili, että tämä on neljäs tai viides kerta, kun hän on ralleissa talkootöissä.

Jasminin äiti Triin totesi päivän olleen ihan perus rallipäivä. Välillä on kiirettä ja välillä on hiljaisempaa.

Jasmin kertoi talkootyössä parasta olevan ihmisten tapaaminen, ja se on tuonut Triinkin Päijälään jo useana vuonna.

– Meininki on hyvä. Kojulla on hyvät tyypit, ihmiset ovat iloisia ja välillä on kiva katsella autoja.

Yksi erityisen paljon hyvää palautetta saanut palvelu oli partiolaisten roska- ja pullopartiot. Toimittaja lyöttäytyi hetkeksi nuorten partiolaisten mukaan kiertämään katselijoiden joukossa jätesäkki olalla ja kiitoksia sateli.

Elisa ja Taimi kiertelivät muiden partiolaisten kanssa Sappeentien varteen järjestetyillä katselualueilla ja keräsivät pulloja ja roskia. Palvelu keräsi kiitosta rallikansalta. Repuista löytyi kertakäyttöhanskoja, jätesäkkejä sekä vessapapereita bajamajoihin.

– Hyvä palvelu. Alue jää siistimpään kuntoon kuin yksiltäkään festareilta, rallikansa totesi ja joku kaivoi taskustaan muutaman euron tippiä koko päivän ahkeroineille partiolaisille.

Ja niin se jäikin. Jokainen roskan muru ja tupakan tumppi kerättiin maasta pois.

Päijälän erikoiskokeella nähtiin ja kuultiin useita eri kansalaisuuksia. Unkarilainen Kata keräsi katselualueen laitamilta metsämansikoita odotelleessaan erikoiskokeen alkua. – Meillä on näitä myös unkarissa ja pidän näistä kovasti. Autoista en hirveästi pidä, mutta tulin tänne aviomieheni kanssa, Kata kertoi.

Suomalainen luonto ja ihmiset puolestaan olivat tehneet Kataan vaikutuksen.