Festarit lähestyvät – pian koko Kuhmoinen on jälleen yhtä

Viime vuonna Kuhmoinen kuhtuu – We are one -festivaalin päätapahtuma keräsi Sahanrantaan hieman alle 900 kävijää. Nyt kävijöitä odotetaan enemmän. Kuvat: Kuhmoisten Sanomat

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kuhmoinen kuhtuu – We are one -festivaalia vietetään jälleen tulevana lauantaina. Aiemmin läpi viikonlopun kestänyt festivaali on tiivistynyt tänä vuonna yksipäiväiseksi iltatapahtumaksi ja tapahtumapaikkana toimii ainoastaan Sahanrannan ympäristö.

Kolmatta kertaa järjestettävän festivaalin pääesiintyjä on tällä kertaa eurodancen kuningatar Pandora. Kuhmoisten Sanomat haastatteli Pandoran kesäkuun alussa ilmestyneeseen kesälehteen (lehti on maksutta luettavissa Lehtiluukussa) ja tuolloin Pandora kertoi tulevansa Kuhmoisiin ensimmäistä kertaa:

– Odotan jännityksellä, millaista siellä on. Se lienee vähän pienempi kunta? Ihmiset Kuhmoisissa ovat varmasti ystävällisiä ja kilttejä.

Viime vuoden tapaan WAO-festareiden artistikattaus on ysärivoittoinen. Pandoran lisäksi lavalle nousevat Frederik, CatCat, Poju, 2. Maanantai, Marcus Maison ja itseoikeutetusti Mascara.

Festareiden puuhanaisena toimii jälleen Sakke Vallenius. Kuva on viime kesän We are on -festivaalilta.

Junttidiskon kuninkaaksi itseään kutsuva 80-vuotias Frederik ei esittelyjä kaipaa. Virpi ja Katja Kätkän duo CatCat on tuttu vuoden 1994 Euroviisuista, johon se osallistui kappaleella Bye Bye Baby.

Poju tunnetaan 2011 ilmestyneestä kappaleesta Poika (saunoo). Poju, eli Pasi Heinonen toimi Hausmyllyn laulajana vuodesta 2007 vuoteen 2010. 2. Maanantai -yhtyeen tunnetuin kappale puolestaan on vuoden 1994 myydyin kotimainen single Mixet tahdo olla munkaa.

Marcus Maison on musiikkituottaja, DJ ja remix-artisti, jolla on tuhansien keikkojen kokemus niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Maison esiintyy paitsi tapahtuman lavalla myös Saharanrannan terassilla taukojen aikana.

Festari-ilta tarjoaa yleisölle muutakin kuin musiikkia. Illan juontajina ja amor-lähettiläinä toimivat Miia Raussi ja Miikka J. Anttila. VIP-aluetta emännöi Miss XL Mira Kontio.

Lisäksi alueella on useita ruoka- ja anniskelupalveluita sekä festarivaatteiden ja muun -rekvisiitan myyjiä.

Alkuillasta Sahanrannan terassilla pelataan ysäribingoa, ja luvassa on jällen miss ja mr. -ysäri -kilpailu parhaimmille pukeutujille.

Jämsän Seudun (5. kesäkuuta) mukaan tapahtumassa on mukana myös jyväskyläläinen teatteriryhmä, joka tekee yleisön seassa yllätysnumeroita. Ilta huipentuu ilotulitukseen.

Tänä vuonna festarialueella on panostettu majoitusmahdollisuuksiin. Alueelta on voinut vuokrata sekä taloteltan että pienen mökin. Himoksella majoittujat saavat festarilipulla majoituksesta pienen alennuksen.

Festaribussi tuo väkeä Kuhmoisiin Jämsänkosken Nesteeltä, Jämsän linja-autoasemalta, Himokselta sekä Pihlajakoskelta. Kuljetus täytyy varata etukäteen.

Tarkemmat tiedot illan ohjelmasta, kuljetuksista ja majoituksista löytyy tapahtuman nettisivuilta sekä sosiaalisesta mediasta.