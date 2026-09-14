Frisbeegolfin mestaruuskisa on enmmän ulkoilua kuin taistelua voitosta

TEKSTI & KUVAT VIIVI SAARINEN
Koululla kilpailtiin lauantaina aamupäivästä Kuhmoisten frisbeegolfin mestaruudesta. Kilpailijoita paikalla oli 12. Iloinen puhe kantautui radoilta kilpailijoiden frisbeen heittojen välillä. Kuitenkin hiljaisuus ja keskittyneet ilmeet laskeutuivat, kun kilpailijat suorittavat heittojaan.
– Kaikki hiljenevät toistensa heittojen ajaksi. Se kuuluu lajin etikettiin, kilpailija Samuli Koskinen kertoo.
Kilpailijat Koskinen ja Sanna-Maria Laine kertovat, että kilpailussa täytyy heittää kiekko koriin mahdollisimman pienellä määrällä heittoja.
– Frisbeegolf on tekniikkalaji, voimalla ei ole merkitystä siinä, jatkaa Laine.
– Käymme frisbeegolfkilpailuissa koko perheen kanssa. Se on meidän harrastuksemme, Laine kertoo.
Tiistaisin Kuhmoisissa järjestetään frisbeegolfin viikkokilpailuja. Laine saapuu perheineen Padasjoelta kilpailemaan Kuhmoisiin. On mukavaa päästä kilpailemaan, komppaa Koskinen.
– Täällä on hyvä henki, kun kaikki kannustavat toisiaan. Kaikentasoiset pelaajat pelaavat yhdessä ja kaikki saavat pelata rauhassa omalla tasollaan, Laine sanoo.
– Tulin viettämään kivaa päivää ja ulkoilemaan. Tämä menee täysin ulkoilun piikkiin, en niin stressaa voittamisesta.
Koskinen on samaa mieltä.
Mestaruuskilpailujen avoimen luokan voitti Samuli Koskinen, yli 50-vuotiaiden miesten luokan Jukka Laine, alle 15-vuotiaiden juniorien Luukas Ahola ja naisten paras oli Marie Tuomi.