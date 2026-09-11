Hallitus aikoo esittää tekniseksi johtajaksi Markus Moisiota

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten kunnanhallitus esittää kunnan seuraavaksi tekniseksi johtajaksi Markus Moisiota. Hallitus kokoontuu maanantaina 14.9.

Kunnanhallituksen esityslistan mukaan virantäyttöä valmisteleva työryhmä oli yksimielisesti sitä mieltä, että kaikista hakijoista koulutuksen, osaamisen, työkokemuksen sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta arvioituna soveltuvin hakija virkaan on insinööri (YAMK) Moisio.

Kuhmoisten kunnan teknisen johtajan virkaa haki 36 hakijaa. Virantäyttöä valmisteleva työryhmä päätti kutsua haastatteluun kahdeksan hakijaa ja pyysi heitä valmistelemaan ennakkotehtävän haastattelutilannetta varten. Haastattelujen jälkeen työryhmä päätyi esittämään valtuuston haastateltavaksi neljää hakenutta. Heistä yksi ilmoitti tämän jälkeen vetäytyvänsä hakuprosessista.

Kunnanvaltuusto haastatteli Moision lisäksi Raimo Pirhosen sekä Kari Setälän. Lisäksi hakijat tekivät ennen haastatteluita toisen ennakkotehtävän.

Teknisen johtajan virka täytetään määräaikaisena 31. joulukuuta 2027 asti.