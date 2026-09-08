Pääkirjoitus: Yrittäjyys vaatii joustavaa mieltä

TALOUSKASVU ja sitä kautta laajempi hyvinvointi perustuvat kysynnän ja tarjonnan lain lisäksi rakenteellisiin, yhteiskunnallisiin ja maantieteellisiin tekijöihin. Kuhmoisissa kaikki nämä tekijät yhdessä ja erikseen muodostavat haasteen paikalliselle yrittäjyydelle.



Pienet ja keskisuuret yritykset ovat kansantaloutemme selkäranka. Ne kattavat yli 99,9 prosenttia kaikista Suomen yrityksistä, yli puolet kaikesta liikevaihdosta, 40 prosenttia bruttokansantuotteestamme ja yli 60 prosenttia kaikista työpaikoista.



Vapaa-ajan asukkaiden ja kesän vierailijoiden ansiosta kuhmoislaisille palveluille ja tuotteille on kunnan väkilukuun suhteutettuna merkittävästi kausiluonteista kysyntää. Vilkkaan kesäkauden ja hiljaisten talvikuukausien välinen voimakas kontrasti tekee yrittäjyydestä täällä kuitenkin monille haastavaa, kun suurin osa liikevaihdosta syntyy muutamien kiireisen kesän viikkojen ja sesonkiviikonloppujen aikana.



Perinteiset työajat sekä niin aikuisten kuin koululaistenkin rajatut lomakaudet tarjoavat hyvin vähän mahdollisuuksia saapua vapaa-ajan asunnolle tai lomalle pieneen Päijänteen rantakuntaan muulloin kuin viikonloppuisin ja muutamina lomaviikkoina, jolloin muutkin haluavat käyttää samoja palveluja. Koronavuosien etätyöbuumikin on osoittanut hiipumisen merkkejä.



Kaupungissa ihminen tottuu jonottamaan vuoroaan tai löytää helposti aina kilpailevan tuotteen tai palvelun. Pienessä kunnassa tarpeeseen ei useinkaan voida vastata nopeasti – varsinkaan silloin kun palveluntarjoaja on pienyritys tai yksityisyrittäjä, jonka aika on rajallista.



Yritykset toimivat pääsääntöisesti ympärivuotisesti, jolloin myös kysynnän olisi hyvä jakautua tasaisemmin koko vuodelle. Siitä hyötyisi myös asiakas, joka saisi nopeampaa ja kiireettömämpää palvelua.



Kesä on ihanaa aikaa, kun kaikilla on kivaa. Huoli palvelujen säilymisestä ajaa silti pohtimaan sitä, mikä saisi kuhmoislaisen yrittäjyyden – ja sen myötä koko kunnan kehityksen – ympärivuotiselle kasvu-uralle. Terminen syksy tekee jo kovaa vauhtia tuloaan. Pian on taas enemmän aikaa kypsytellä uusia ideoita ja hengähtää.

Mikko Sees

Kirjoittaja on Kuhmoisten Sanomien avustava toimittaja.