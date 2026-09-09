Nick Dorran mukaan tekoäly voi säästää yrittäjän aikaa, mutta lopputulosta pitää osata arvioida

Nick Dorra on työskennellyt tekoälyn parissa jo pitkään. Kuva on tehty tekoälyllä.

TEKSTI MIKKO SEES

KESÄKUHMOISLAINEN Nick Dorra vastaa puhelimeen kiireisen lapsiperhearjen keskellä. Rovio Entertainmentin entinen Angry Birds -animaatioyksikön johtaja työskentelee nykyisin Yleisradiolla. Hänen tehtävänkuvaansa kuuluu kiihdyttää vastuullisen tekoälyn käyttöönottoa organisaation toiminnassa.

Vastuullinen tekoäly tarkoittaa tekoälyn kehittämistä ja käyttöä tavalla, joka on turvallista, oikeudenmukaista, läpinäkyvää ja ihmisten etuja kunnioittavaa. Yleisön tulee tietää, milloin tekoälyä on käytetty sisällöntuotannossa.

– Euroopan Unionilta tuli aiemmin tänä vuonna tekoälyasetus, ja elokuun alusta komissiolta tuli merkintöjen osalta lisäohjeistusta. Vastuullisuutta on myös esimerkiksi se, mitä tekoälytyökaluja käytetään, mitä ne tekevät materiaaleillemme, keräävätkö ne ihmisistä dataa, ja kuinka tietoturvallisia ne ovat, Dorra selventää.

Vastuullisuuden hengessä mainittakoon, että tämän jutun taustakysymysten luomisessa käytettiin inspiroivana apuna ChatGPT:n kielimallia – tietenkin nimiä, henkilötietoja ja mitään tarkkaa dataa mainitsematta.

Jos on käyttänyt vain ilmaisversiota, kannattaa maksaa kokeeksi kuukauden verran laadukkaammasta.

DORRA SANOO, että yrittäjän apuna tekoäly voi säästää todella paljon aikaa ja rahaa. Parhaan työkalun löytäminen riippuu kuitenkin siitä, miten sitä aikoo hyödyntää.

– Eniten auttaa se, että tietää, mitä haluaa. Pyynnölle pitää olla referenssi tai konteksti, sillä kielimallit arvaavat, mikä voisi olla haluttu vastaus. Jos osaa itse arvioida lopputulosta, siitä tulee myös parempi. Jos ei ole visuaalisen suunnittelun ammattilainen ja sanoo vain tekoälylle, että tee mainos, saa keskinkertaisen lopputuloksen.

Jos Dorra itse käyttäisi tekoälyn kielimallia esimerkiksi markkinointimateriaalien työstämiseksi, hän koostaisi ensin olemassa olevan materiaalin pohjalta tueksi riittävästi taustatietoa ja valmiin mallin tai maksaisi markkinoinnin ammattilaiselle visuaalisen ohjeistuksen luomisesta.

Hän sanoo, että helpoimmalla pääsee myös tekijänoikeuksien suhteen, jos teettää graafikolla materiaalipaketin ja toimeksiantosopimuksessa lukee, että kaikki tekijänoikeudet siirtyvät maksua vastaan yrittäjälle.

– Sanoisin, että jos haluaa lähteä kokeilemaan tekoälyn hyödyntämistä, kannattaa ottaa jokin yleisimmistä kielimalleista käyttöön – ChatGPT, Claude tai Gemini. Ykkösvinkkini on se, että jos on käyttänyt vain ilmaisversiota, kannattaa maksaa kokeeksi kuukauden verran laadukkaammasta. Ero on valtava, sillä maksullinen versio pohtii pidempään ja antaa parempia vastauksia. Tekoälyä kannattaa ohjeistaa kysymään ensin lisää kysymyksiä, jotta se saa riittävästi kontekstia vastauksiinsa, ja tekemään sitten riittävän laajasti soveltuvia nettihakuja.

Dorra kertoo myös, että mikäli hyödyntää ilmaisia kielimalleja, saattavat ne käyttää sinne ladattuja materiaaleja seuraavan mallin kouluttamiseen. Hän ei missään nimessä paljastaisi liikesalaisuuksia tai liian tarkkoja tietoja, mutta antaisi useamman kappaleen pituisen esittelyn yrityksestä ja kysyisi, mitkä ovat tällä hetkellä parhaat työkalut ja tavat halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

Nick Dorran mukaan tekoälyn hyödyntäminen viestinnässä voi pahimmassa tapauksessa karkoittaa asiakkaita. Tämä kuva on tehty tekoälyllä jutun aihevalinnan vuoksi, mutta Kuhmoisten Sanomat ei muuten käytä tekoälyn tekemiä kuvia.

PAHIMMASSA TAPAUKSESSA tekoälyn hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä voi karkottaa asiakkaita ja aiheuttaa mainehaittaa. Dorra mainitsee esimerkkinä marginaalimusiikkipiirit, joissa albumin kannen suunnittelu tekoälyllä johtaa nopeasti “cancelointiin”. Oman alan ilmapiiriä ja asiakaskuntaa kannattaa miettiä tekoälyn käyttöä suunnitellessa. Yksinomaan tekoälyn käyttö asiakasviestinnässä ja markkinoinnissa häivyttää yrittäjän persoonan kokonaan pois.

– Olen huomannut, että työelämän verkostoitumispalvelu LinkedInissä toistuvat tietyt fraasit, jotka ovat kielimallin luomuksia. Clauden viime kielimalleissa on yleistynyt todella rasittava sana ”rehellisesti”, jota monen teksteissä viljellään. Jos näen tällaisia päivityksiä, lopetan lukemisen heti, koska haluan lukea ihmisen omia ajatuksia, en kielimallin. Tekstimuotoisessa viestinnässä on syytä olla varovainen.

On kuitenkin hyvä ymmärtää, mitä tekoäly on ja miten maailma ympärillä toimii.

JOS KÄYTTÄÄ tekoälyä yrityksen strategian arviointiin ja kehittämiseen, se ei näy mitenkään loppuasiakkaalle, mutta saattaa antaa valtavasti etua. Tekoäly voi tällöin olla tuhansien eurojen arvoinen konsultti. Siitä voi olla apua vaikkapa yrityksen logistiikan tehostamiseen tai markkinointistrategian kehittämiseen.

Dorran näkemyksen mukaan kukaan ei voita siinä mitään, että kaikki ihmiset pakotetaan tekoälyn pariin. Hän toteaa, että päätös tekoälyn käytöstä kannattaa tehdä tietoisesti eli siten, että on kokeillut, mihin siitä on, ja tietää, miksi saattaa haluta kieltäytyä sen käytöstä.

– Täysi kieltäytyminen on käytännössä lähes mahdotonta, koska esimerkiksi Google-haku ja moni muu palvelu hyödyntää tekoälyä. Jokainen voi kysyä tai olla kysymättä tekoälyltä asioita. On kuitenkin hyvä ymmärtää, mitä tekoäly on ja miten maailma ympärillä toimii, hän tiivistää.