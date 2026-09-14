Työväentalolla pidettiin koko perheen syysmyyjäiset

TEKSTI & KUVAT: VIIVI SAARINEN

TYÖVÄENTALOLLA JÄRJESTETTIIN lauantaina 12. syyskuuta koko perheen syyssadon ja leivonnaisten myyjäiset. Tapahtuman järjesti Kuhmoisten Työväenyhdistys ry. Myynnissä oli muun muassa lettuja, syyssatoa ja tavaroita kirpputorin tyyliin. Myyjiä oli useita ja pöydät olivat täynnä tuotteita.

VIRVE PIIROINEN ja Miisa Kolu olivat myymässä yhdessä tavaroitaan.

– Tunnelmat tänään on hyvät, mutta kylmät, Kolu toteaa hymyillen ja kuvailee aamua hieman viileäksi syysaamuksi.

Piironen ja Kolu kertovat, että heidän päivän tavoitteena on saada myytyä tavaroita ja myös ostaa toisilta.

– Haluttaisiin päästä tavarasta eroon, sanoo Kolu.

Miisa Kolu (vas.) ja Virve Piiroinen halusivat päästä vanhoista tavaroistaan eroon syystorilla.

MATTI SALMENHARJU oli käymässä tapahtumassa.

– Kävin aamulla metsällä ja kahvilla. Huomasin ajaessani mökille päin mainoksen tapahtumasta, joten päätin tulla käymään, Salmenharju kertoo.

– Muutin Kuhmoisista pois kauan aikaa sitten, mutta minulla on silti mökki täällä. Olen siis kesä- ja jonkin verran myös syysasukas Kuhmoisissa.

Kesäkuhmoislainen hän on ollut jo 45 vuotta, ja kolmas sukupolvi mökkiläisiä on jo kasvamassa. Salmenharjun tuo Kuhmoisiin erityisesti luonto ja sen monimuotoisuus, joka on täysi vastakohta kaupungille. Syksyisin vetovoimaa lisäävät metsästys ja Erämiesten jäsenyys.