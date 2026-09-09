Nihtilän tilalla avattiin metsän ovet koirille

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ
MARI JA Timo Turpeen rakentama koirametsä avasi ovensa yleisölle syyskuun alussa. Koirametsä sijaitsee Nihtilän tilan vieressä, Nihtiläntien varressa.
Koirametsä eroaa perinteisestä koirapuistosta niin, että se varataan täysin omaan käyttöön. Nimensä mukaan se on myös maastoltaan metsää – Nihtilän tilan koirametsä on vanhaa mäkistä laidunmaata, sekametsää, jossa on kiviä, juuria, kuoppia, oksia, kantoja ja risuja.
Koirametsä on pinta-alaltaan noin hehtaarin suuruinen ja se on aidattu 170-sentisellä koiraverkolla. Metsän säännöt ja varauskäytännöt löytyvät Nihtilän tilan kotisivuilta.
Koirametsä tarjoaa koirille turvallisen tavan liikkua vapaana ja mahdollisesti muiden lajitovereiden kanssa.