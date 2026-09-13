Koululaiset taiteilevat kirkon juhlavuoden kunniaksi

KUHMOISTEN KIRKON juhlavuoden kunniaksi on kuhmoislaisille koululaisille ollut käynnissä taidekilpailu, johon liittyen kaikki koululaiset kävivät tutustumassa kirkkoon ja sen historiaan kuluneella viikolla. Vierailun jälkeen koululaiset alkoivat opettajiensa johdolla valmistella taideteoksia kilpailuun.

Teokset valmistuvat viikkoon 39 mennessä, jolloin ne asetetaan näytille kirjastolle. Kirjastolla on mahdollisuus käydä 30. syyskuuta asti äänestämässä töistä omia suosikkejaan, jotka yleisöäänien ja arviointiraadin perusteella palkitaan 240-vuotisjuhlassa. Taidenäyttely siirtyy juhlan ajaksi seurakuntakodille.

Juhlapäivä 4. lokakuuta alkaa juhlamessulla kirkossa. Messua on toimittamassa seurakunnan ja kunnan väkeä sekä Kuhmoisten mieskuoro. Messun jälkeen on juhlalounas ja lounaan jälkeen juhla seurakuntakodilla.

Juhlassa kuullaan juhlapuhe, historiikki ja musiikkiesityksiä, joissa on mukana myös koululaisten lapsikuoro sekä musiikkiopistossa opiskelevia koululaisia. Lisäksi jaetaan taidekilpailun palkinnot.

Lisäksi seurakuntakodilla ja kirkossa on juhlapäivän ajan nähtävillä historiallisia esineitä ja valokuvia menneiltä ajoilta.

Tuomas Taipale