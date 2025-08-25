Hannu Sarhemaan historiaa Haukkasalosta ja meriltä

Hannu Sarhemaa kertoi monipuolisesta kotisaarestaan ja lähes 50-vuotisesta meriurastaan.

TEKSTI & KUVAT RISTO OJALA

Miesten Kotaillassa perjantaina A15. elokuuta Haukkasalossa Hannu Sarhemaa luotasi Haukkasalon historiaa ja meriuraansa. Häntä kuunteli kolmikymmenpäinen miesjoukko Uuraan urheilukentällä.

Haukkasalon saaren pinta-ala on yli tuhat hehtaaria. Siellä on 10 vakituista taloutta ja yli 140 kesäasuntoa. Ensimmäinen traktori saarelle hankittiin 1950-luvun lopulla ja toinen vuonna 1960 Sarhemaan Lahtelaan. Saarella oli Vanhakylän päätilan lisäksi neljä itsenäistä tilaa.

Sarhemaan vaari Aleksanteri Sorri oli käynyt merikoulut ja toiminut Taru-laivalla kipparina ja sitten luotsina Keski-Päijänteellä. Hänen poikansa Arvo Sorri oli tehnyt 1920-luvun puolivälissä kameran, jolla hän oli tallentanut saaren historiaa kuvina. Hän teki Kuhmoisten ensimmäisen radion vuonna 1928, jolloin Lahdessa aloitettiin radiolähetykset. Niitä haukkasalolaiset tulivat Lahtelaan kuuntelemaan. Arvolla oli myös A. Sorrin kirjasto, josta saarelaiset lainasivat kirjoja.

Arvo Sorri toimi myös kunnankirjurina, kunnansihteerinä ja lopuksi kunnanjohtajana. Hannun äiti Anni Sorri oli talvi- ja jatkosodan aikana vt. kunnankirjurina, jonka apulaisena oli Aino Virtanen (myöh. Puukila).

Haukkasalossa alkoi kiertokoulu 1917 Kurulan tuvassa. 1930-luvulla saarelle tehtiin varsinainen koulurakennus, jonka urakoi paikallinen kirvesmies Kalle Osanen. Se lopetti toimintansa 1967 oppilaiden puutteessa. Haukkasaloon perustettiin 17.3.1928 urheilukenttä sekä urheiluseura Uuras. Sodan aikana seuran toiminta laantui: sodan jälkeen oli vähäisetkin työajat käytettävä tilojen kehittämiseen. Uuras elvytettiin 2019 entistä ehommaksi, jäseniä on yli 500.

Työuransa Hannu aloitti metsätöissä, toimi postinkantajana kolmena päivänä viikossa Pihlajakoskelta Edessalon ja Haukkasalon saarille. Meriuransa hän aloitti 1964 merimiesammattikoulussa Suomen Joutsenella. Puolen vuoden ammattikoulun jälkeen hän pääsi heti töihin. Hänellä oli kiire Haukkasalosta Turkuun, jonne Reijo Liehu vei hänet Lauri Jokisen taksilla. Sieltä Hannu matkusti Englantiin.

Ensimmäisen laivapestin jälkeen Hannu on toiminut monenlaisilla laivoilla. Turussa Masa-Yardsin telakalla hän oli tekemässä Crystal Symphony -risteilyalusta sekä konevarustelupäällikkönä LNG-tankkereita. Kun Hannu aloitti näillä tankkereilla, niitä oli merillä noin 100, osa Pohjoismaissa.