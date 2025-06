Harri ja Helena Ekholm kastettiin vuoden kesäkuhmoislaisiksi

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

Vuoden 2025 kesäkuhmoislaisiksi on valittu Harri ja Helena Ekholm.

– Valtava kunnianosoitus. Kyllä me olemme tammikuusta asti miettineet, että miksi meidät on valittu. Vaikka olemmehan me täällä kauan olleetkin, pariskunta kommentoi perjantaina ennen valinnan julkistamista.

Harri ja Helena Ekholmin vapaa-ajanasunto sijaitsee Ruolahdella Päijänteen rannalla. Etupihalta aukeaa näkymä Tehinselälle.

– Kun tulimme tänne, ihastuimme maisemaan salamannopeasti. Näkymä, Tehinselkä, tämä ranta. Kiersimme kaikki vapaana olevat tontit ja tämä oli ainoa neliskulmainen. Tässä ei ole hukkatilaa lainkaan, Harri Ekholm muistelee.

Tuosta ensikäynnistä ja tontin valinnasta on vierähtänyt lähes 60 vuotta. Harri Ekholm oli 19-vuotias ja edessä siinsi asepalveluksen suorittaminen. Isä Veikko Ekholm oli kuullut ystävältään, että Päijänteen rannalla on tontteja myytävänä. Paikan päälle lähdettiin Helsingistä.

– Hyppäsimme autoon: isä, isän työkaveri ja minä. Äitikin taisi olla mukana. Ajaessamme ajattelimme, että helkkari, matka ei lopu koskaan, missä se Kuhmoinen oikein on, Harri Ekholm muistelee.

Kesämökin rakennus alkoi heti vuonna 1968. Harri Ekholm vietti kaikki armeijasta saamansa lomat isän kanssa rakentaen.

– Tykkäsin olla raksalla. Siitä on jäänyt kaiken maailman käden taitoja.

Harri ja Helena löivät hynttyyt yhteen lähes kymmenen vuotta myöhemmin yhteisen ystävän kautta. Ensimmäisistä tapaamisista ei mennyt kauaakaan, kun Harri jo muutti Helenan luokse.

– Ainut asia, mitä otin mukaani, oli valurautainen räiskälepannu. Siitä kun tapasimme, meni seitsemän viikkoa, kun olimme kihloissa ja seitsemän kuukautta, niin menimme naimisiin. Lapset tulivat kuitenkin ajallaan, Harri Ekholm kertaa.

Kuhmoinen oli Helena Ekholmille etäisesti tuttu jo ennen Harrin tapaamista – autourheilun maailmasta.

– Edellinen poikaystäväni harrasti rallia ja osallistui Suurajoihin Fiatilla. Tulimme Pihlajakoskelle nuotittamaan pikataipaleita. Hänellä oli kaveri apuna ja minä nuokuin takapenkillä. Yötä olimme motellilla, joka eli silloin kukoistustaan, Helena Ekholm muistelee.

Kesämökkiläisistä aktiivisiksi kausiasukkaiksi kasvaneet Ekholmit voi nähdä usein kuluttamassa Kuhmoisten palveluita, ja he suosittelevat sitä samaa muillekin. Sillä tavalla palvelut säilyvät.

– Sitä paitsi täällä on älyttömän kivoja ihmisiä. Kaupassakin ruvetaan heti juttelemaan. Helsingissä väki on niin kasvotonta, Ekholmit toteavat.

Kuhmoisten Yrittäjät ovat valinneet vuoden kesäkuhmoislaisen vuodesta 1994 alkaen, kaikkiaan 30 kertaa. Koronavuosina 2020 ja 2021 kesäkuhmoislaista ei valittu.

Kesäkuhmoislaiset:

1994 Eva Polttila

1995 Ahti Haljala

1996 Kauko Saarentaus

1997 Kauko Sipponen

1998 Antti Henttonen

1999 Jaakko Heinämäki

2000 Terttu Hassi

2001 Pekka Luhtanen

2002 Johanna ja Hannu Bister

2003 Leila ja Olavi Nordman

2004 Timo Haukilahti

2005 Pentti Ilveskoski

2006 Jenni Lättilä

2007 Hannu Lehtipuu

2008 Matti Satukangas

2009 Seppo Kylmänen

2010 Veikko Karhumäki

2011 Mari Lättilä

2012 Mikko Sinko

2013 Juha Flink

2014 Leena Sipilä

2015 Henrik von Bonsdorff

2016 Harald Relander

2017 Jukka Kuikanvirta

2018 Ari ja Kaija Kajander

2019 Raine Ampuja

2020 Ei valintaa poikkeustilan vuoksi

2021 Ei valintaa poikkeustilan vuoksi

2022 Outi Uosukainen

2023 Jouni Arolainen

2024 Pekka Rantala

2025 Harri ja Helena Ekholm

OIKAISU 10.6. klo 11.43: Mukaan tonttia katsomaan ei lähtenyt veli, vaan isän työkaveri. Näkymä Tehinselälle avautuu mökin etupihalle.