SUNNUNTAINA KIRKOISSA kaikui Hoosianna-hymni ja adventin aika alkoi. Adventin virsistä numero 7 opastaa valmistumaan kuninkaan, Jeesuksen tuloon. Virressä kehotetaan raivaamaan tietä ja aukaisemaan sydämen portit Vapahtajalle.

Joulu voi olla monille eri syistä kovin kiireistä, hankalaa ja stressaavaa aikaa. Töissä voi olla loppuvuoden kiireitä, taloudelliset huolet voivat painaa mieltä, erilaiset muutokset ja yllätykset saattavat hämmentää, ja jouluun liittyvät valmistelut voivat tuntua ylivoimaisilta eivätkä aika ja voimat riitä.

Eräs ihminen sanoi, että ei joulua odotellessa tarvitse koko aikaa mennä ja touhuta, voi olla vaan ja sytyttää kynttilän. Se on viisaasti ajateltu. Vaikka mielessä olisi paljon asioita ja tekemisiä, niin on hyvä pysähtyä. Samalla voi miettiä, mitä se Jeesuksen syntymäjuhlaan valmistuminen, tien raivaaminen Hänelle ja sydämen porttien aukaiseminen omalla kohdalla voisi olla.

Jonkun mielestä rauhoittuminen ja joulun odotusaika eivät sovi yhteen, kun on niin paljon tekemistä ja muistettavaa. Mutta kun siivoamme kotiamme ja laitamme joulukoristeita esiin, niin samalla olisi tärkeää miettiä asioiden järjestelyä sydämessä; mitä sieltä voisi ottaa pois, mikä vie liikaa tilaa, mitä taakkoja kantaa turhaan, ja mitä voisi ottaa itselleen tilalle tuomaan toivoa ja jaksamista.

Saamme valmistautua Jeesuksen syntymäjuhlaan, jouluun, omalla tavallamme. Joulu tulee riippumatta meidän valmisteluistamme. Riittää, kun raivaamme sydämessämme tilaa Vapahtajalle ja saamme samalla löytää joulun ilon siitä, että meille jokaiselle on syntynyt Vapahtaja, joka on luvannut olla kanssamme elämämme alusta loppuun asti.

Adventin ajan iloa ja valoa elämääsi!

Tarja Vesikallio