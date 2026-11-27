TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

LIIKUNTA TUO arkeen ajattelukuntoa ja toimintakykyä, eikä suinkaan ole vain rasvanpolttoa ja timmiä kehoa. Koulu-pt:nä marraskuun alussa Kuhmoisten yhtenäiskoululla aloittanut Paula Kiprianoff mainitsee esimerkkinä tasavallan presidentti Alexander Stubbin, kun puhuu siitä, kuinka liikkuminen on suorassa yhteydessä oman toiminnan ohjaamiseen sekä erilaisten valintojen puntarointiin.

– Lisäksi kehon liikuttaminen herättää paljon tunteita. Se osuu vahvasti minäpystyvyyteen ja minuuteen, Kiprianoff sanoo, ja tarkoittaa sitä sekä hyvässä että pahassa.

– Etenkin yläasteikäiset kamppailevat paljon tunteiden sekä sen kanssa, mikä on normaalia ja mikä ei. Jos kotoa ei tule mallia liikkumiseen ja hyvinvoinnin priorisoimiseen, ja koulussa pitää yhtäkkiä ruveta liikkumaan, se voi aiheuttaa isoja tunteita. Nuori voi kokea, että hänen pitäisi olla jotain, mitä hän ei oikeasti ole.

Alakoulun välituntivalmentajana toimiessaan koulu-PT Paula Kiprianoff kaivoi esiin hyppynarun. – Yksi kymmenestä lapsesta pystyi hyppimään. Hyppynaru ja twist-hyppiminen ovat vähän unohtuneet. Välitunnilla keinuminen tekee hyvää aistitiedolle, sillä siinä tulee keskilinjan ylittämistä, hän kertoo.

VIIME VUONNA uudistetun perusopetuslain mukaan esi- ja perusopetuksessa tulee nykyään edistää liikunnallista elämäntapaa. Sen vuoksi koulut ympäri Suomen palkkaavat tällä hetkellä koululaisten personal trainereita.

– Koska arjen fyysisyys on jäänyt pois, niin istuminen ja pänttääminen oppitunneilla ei enää toimi. Koulussakin pitää keksiä uusia tapoja opettaa asioita. Pelkkä tiedon kaataminen lapsille ei välttämättä auta, sillä heidän järjestelmänsä ei ota sitä vastaan, hankerahoituksen turvin Kuhmoisiin palkattu Kiprianoff kertoo.

Oppituntien toiminnallistaminen onkin yksi koulu-PT:n lukuvuoden aikana toteutettavista tehtävistä. Kokeilemalla selviää, auttavatko toiminnalliset oppitunnit omaksumaan asioita paremmin. Kiprianoff muistuttaa, että hän ei tule puuttumaan opettajien työhön vaan päinvastoin tukee heitä.

– Vireystilan skannaus oppitunnin alkuun ja lisää toiminnallisuutta, niin opettajat saisivat keskittyä paremmin perustekemiseen, eli opettamiseen.

Lisäksi Kiprianoff järjestää oppilaille kuukausittaisen liikuntahaasteen. Joulukuun haaste liittyy kävelyyn, sillä sitä voi tehdä taukojumppana sisätiloissakin. Haasteissa kerätään lukuvuoden aikana pisteitä koko luokalle. Lisäpisteitä saa siitä, jos mukaan saadaan innostettua koko luokka, sillä liikunta kuuluu kaikille.

Kolmas näkyvä toimintamuoto on vertaistukea antava move-ryhmä, jonka tarkoitus on saada liikkeelle heidätkin, joilla on ongelmia liikkumisessa. Ryhmän nimi tulee 5. – ja 8.-luokkalaisille vuosittain tulevista move-testeistä, joiden tulokset laskevat vuosi vuodelta.

– Move-ryhmän tarkoitus on ennen kaikkea vahvistaa minäpystyvyyttä. Tehdään pieniä asioita, sillä yksinkertaisetkin liikeharjoittelut lisäävät keho-mieli-yhteyttä ja auttavat hahmottamaan omaa kehoa, Kiprianoff sanoo ja mainitsee esimerkkeinä pallonheiton, rangan kierrot sekä kyykyt.

Hän on yhdeltä ammatiltaan tunnetaito-ohjaaja sekä traumainformoitu sensomotorinen valmentaja, ja hyödyntää niiden antia myös lasten ja nuorten liikuttamisessa.

Monipuolisesti kehoaan käyttävä harrasteliikkuja on vanhempana monesti terveempi kuin ammattiurheilijan uran tehnyt. Paula Kiprianoff

KUTEN EIVÄT kaikki aikuiset, eivät kaikki lapsetkaan nauti liikkumisesta. Kiprianoffin mukaan syitä siihen löytyy kolme: kotoa ei ole annettu esimerkkiä, mieleistä lajia ei ole löytynyt, tai hienomotoriikassa sekä refleksien ohjausjärjestelmässä on haasteita niin, että osaamattomuus aiheuttaa lapselle todella epämukavan olon.

– Arjessa moni asia on kuitenkin kuin pyörällä ajo. Senkin oppii toistojen kautta, ja jos se ei kolmen kuukauden harjoittelun jälkeen ala sujua, voidaan alkaa miettiä, onko oppimiselle jotain esteitä, Kiprianoff sanoo.

Liikunta-alan yrittäjänä Kiprianoff törmää yhä toistuvasti vanhempiin, jotka kantavat sisällään traumoja omilta koululiikuntatunneiltaan. Perheen kesken toteutettu liikunnallinen elämäntapa on kuitenkin muutakin kuin näppylöitä aiheuttavia pallopelejä.

– Se on kotitöitä, lumitöitä, nurmikon ajamista ja kävelylle lähtemistä. Kaikkea muuta kuin istumista ja makaamista. Monipuolisesti kehoaan käyttävä harrasteliikkuja on vanhempana monesti terveempi kuin ammattiurheilijan uran tehnyt.

Kiprianoffin mukaan lasta voi myös palkita liikkumisesta, vaikka herkuilla. Jos perusruokailu on tasapainossa, ei satunnainen herkuttelu sitä horjuta.

– Kun lapset ja nuoret ovat aikuisia, he tulevat huomaamaan, että liikunnan ansiosta he jaksavat tehdä asioita, joista ovat unelmoineet, ja saavat palkintonsa siitä.

Perjantaina yhtenäiskoululla pidetyssä hyvinvointi-iltapäivässä Kiprianoff ohjasi lapsille tanssia.

YKSI ARJEN liikunnallisuutta lisäävä teko on Kiprianoffin mukaan kännyköiden laittaminen pois – sekä lapsilta että aikuisilta. Kännykkä antaa illuusion palautumisesta, mutta vaikka fyysinen puoli lepääkin, niin psyyke päin vastoin lähtee puhelinta tuijottaessa vain kovemmille kierroksille.

– Kännykkä passivoi ja vaikuttaa juuri siihen ajattelukuntoon. Onneksi nyt ruvetaan huomaamaan, kuinka paljon tämä ihmiskoe tulee yhteiskunnalle maksamaan. Valitettavasti osa vanhemmistakin on ruutukoukussa, eikä osaa kyseenalaistaa sen haittavaikutuksia, Kiprianoff harmittelee.

Samaan hengenvetoon hän kuitenkin toteaa, että kenenkään ei tule syyllistyä omasta tai perheensä tilanteesta. Sen sijaan tulee miettiä, mitä voisi tehdä toisin. Avun hakeminenkaan ei ole huonoutta, vaan vastuun ottamista omasta hyvinvoinnista.