TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ
JOULULAULUT SOIVAT ja riisipuuro tuoksui Toritiellä perjantai-iltana, kun vietettiin perinteisiä joulukadun avajaisia. Joulukadun avasivat tervehdyssanoillaan Kuhmoisten Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Sari Liehu sekä kunnanjohtaja Sami Ylipihlaja. Liehu kiitteli puheenvuorossaan paikallisia yrittäjiä tapahtumaan osallistumisesta sekä kehotti muistamaan heitä, kun joululahjoja hankitaan.
Katso alta video siitä, kuinka jouluvalot syttyvät kylänraitille.
Kun Toritie oli saatu valaistua, siirtyi väki sisälle Kuhmolaan jonottamaan kunnan tarjoamaa joulupuuroa. Jonoa riittikin reiluksi tunniksi, mutta niin riitti puuroakin kaikille halukkaille.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton tonttupolku johdatteli lapset ja lapsenmieliset joulupukin puheille. Ensimmäiset joululahjahankinnat saattoi tehdä Kuhmolan yläkerran joulumyyjäisistä.