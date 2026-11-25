TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ
KAIKKI ALKAA kylänraitilla olla valmista perjantaisia joulukadun avajaisia silmällä pitäen. Kuusi saatiin torille pystyyn Janne ja Mikko Hovilan avulla viime viikolla, ja tällä viikolla valot on asennettu paikalleen paitsi kuuseen myös Toritien varren katulamppuihin.
Kymmenmetrisen kuusen Kuhmolan pihaan lahjoitti tänäkin vuonna Unto Sarvala.
– Joka toinen vuosi sen tuon minä, joka toinen vuosi kunta. Näin on toimittu viimeiset kymmenen vuotta, Sarvala kertoo.
Sarvalan apuna valoja kuusen laittamassa häärivät Eero Liukkonen, Matti Haikonen sekä Ville Lehtonen. Kuusen latvaan valoja laittanut Liukkonen kököttää nosturin korissa ja miehet maanpinnalla vitsailevat, että annetaanko hänen jäädä sinne Nuutin päivään asti.
– Annoin tehtäväksi Eerolle, että sommittelee valoista Jeesus-lapsen ja kehdon. Kohta nähdään, miten kävi, Haikonen vitsailee.
Torille tuotu kuusi on luonnon kuusi ja saanut kasvaa rauhassa.
– Katsoin sen kesällä jo valmiiksi. Kuusen pitää saada kasvaa aukealla paikalla, että siitä tulee tasainen. Tätä ei ole istutettu, eikä leikelty, Sarvala kertoo.
Pienen kosmeettisen kolauksen puu koki kuljetuksessa, sillä yksi oksista katkesi. Sarvala sanoo koittaneensa haavoittunutta oksaa lastoittaa, mutta turhaan.
– Nämä on tosi hankalia kuljettaa, Haikonen lohduttelee.