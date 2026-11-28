OLIPA MOLLAAVA mielipide Nesteen huoltoasemasta. Oma näkemykseni on täysin päinvastainen. Kysyin myös vaimon näkemystä, joten minäkin voin kirjoittaa monikossa. Jos joskus jokin polttoainelitra on loppu, niin syytä kannattaa tiedustella huoltoasemalta. Tuskinpa yrittäjä kiusallaan hankaloittaa asiakkaiden arkea.
Huoltamolla on muutakin toimintaa kuin pelkkä menoveden jakelu. Se on erinomainen paikka, kun kokkaus kotona ei huvita. Erityisesti arvostan huoltamon takaosan tarvikevalikoimaa. Se on hyvin suunniteltu kotitalouden tarpeita vastaavaksi. Yrittäjällä on oikeus tehdä yrityksestään mahdollisimman kannattava. Huvikeskuksena toimiminen ei kuulu toimialaan.
Toisenlaista tsemppiä Neste ja sen henkilökunta!
Asiakas myös