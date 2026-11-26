TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

SIVISTYSLAUTAKUNTA MUUTTI marraskuisessa kokouksessaan kuntosalin käyttäjien ikärajoja. Vuoden alusta lähtien kuntosalille voidaan myöntää harjoittelulupa myös alle 13-vuotiaalle, jos hänellä on fysioterapeutilta tai lääkäriltä saatu liikunta- tai kuntoutuslähete. Yksin lähetekään ei riitä harjoitusluvan saamiseen, vaan alle 13-vuotiaalla tulee olla fysioterapeutin toteuttama kuntosaliohjaus tai koululle palkatun koulu-PT:n tai liikunnanohjaajan opastus laitteiden käyttöön sekä salietikettiin. Lisäksi lapsen vanhemmilta vaaditaan vastuulomake.

Kuntosalin ikärajoja päätettiin laskea, koska terveydenhuollon palvelujen taholta sitä toivottiin.

– Ennen harjoittelua pitää kuitenkin tarkistaa, että nuori osaa käyttää laitteita, ja että laitteet käyvät hänelle. Laitteet on suunnattu aikuisille, eikä kaikkia niitä voi säätää pienikokoisille sopiviksi, kunnan liikunnanohjaaja Pipsa Suominen muistuttaa.

Lisäksi kuntosalilla otetaan käyttöön päivittäin ”vauvavuoro”, jolloin vauvan voi tuoda kuntosalille turvakaukalossa tai repussa.

– Vauvavuoro on kevään mittainen kokeilu, jonka jälkeen katsotaan, miten tarpeelliseksi se koetaan. Kun vuoro on selkeästi varattu, niin he, jotka haluavat treenata ilman vauvojen seuraa, osaavat suunnitella aikataulunsa sen mukaan. Sali on vauvavuorolla myös muiden käyttäjien käytössä, Suominen kertoo.

Koulun piha-alueen pysäköintisäännöt ovat aiheuttaneet mielipahaa osassa kuntosalin käyttäjiä. Piha-alueella, liikuntatilojen ovien edessä on pysäköinti kielletty arkisin kello kahdeksan ja 16 välillä, sillä pihassa kulkevat sekä lapset että koulukyytejä ajavat taksit. Vain invapysäköinti on sallittu. Kuhmoisten Sanomien saamien tietojen mukaan kuntosalilla käynti on lopetettu jopa kokonaan, kun siirtyminen parkkipaikalta kuntosalille on koettu esimerkiksi jalkavaivojen vuoksi hankalaksi.

Liikuntatilojen pysäköintijärjestelyt eivät miellytä kaikkia.

– Pihaan saa pysäköidä varhain aamulla sekä ilta-aikaan, ja kuntosalin aukioloajat ovat aika laajat. Mutta toki meihin voi olla yhteydessä ja kysyä erikoislupaa, jos on liikkumista rajoittava vaiva. Sitten mietitään yhdessä ratkaisuja. Pysäköintivalvontaan koulun pihassa meillä ei ole kuitenkaan resursseja, Suominen kertoo.

Päijännekodin yhteydessä olevalle seniorisalille pystyttiin testamenttivaroin tuomaan uusia ja uusittuja laitteita. Lisäksi kuntosalien käyttäjät voivat jatkossa varautua siihen, että salipoletteja uusitaan vain tiettynä päivänä.

– Uusimispyyntöjä tulee pitkin viikkoa, ja se on meille vähän haaste. Lisäksi loma-ajat ja sairastelut sotkevat kuvioita. Loppiaisen jälkeen käyttöön otetaan selkä päivä, jolloin poletteja uusitaan.

Isompi haaste on frisbeegolf-radan alku, sillä jos luistelukentälle tamppautuu kovia lumijälkiä, ne voivat vaikeuttaa jäädyttämistä. Pipsa Suominen

KUNTORADALLE ON syksyn aikana vaihdettu lamput, ja reitille on ajettu uusi murskepinnoite. Edellisen kerran kuntoradan pinta on uusittu kymmenisen vuotta sitten, ja uusi pinnoite mahdollistaa esimerkiksi paremmat kallistukset latupohjia silmällä pitäen.

– Vaikka lumi jo saatiin maahan, niin kulkeminen kuntoradalla ei vielä aiheuta ongelmia latujen ajamista ajatellen. Latujen ajamisesta infotaan käyttäjiä kunnan somekanavissa, kun se on ajankohtaista. Isompi haaste on frisbeegolf-radan alku, sillä jos luistelukentälle tamppautuu kovia lumijälkiä, ne voivat vaikeuttaa jäädyttämistä. Toiveena onkin, että kentällä ei liikuttaisi ollenkaan.

Luistelukaukalon jäädyttäminen ei vielä ole ajankohtaista, mutta jos pakkasta luvataan useammaksi päiväksi, aletaan sitä Suomisen mukaan heti suunnitella.

– Ja laduillekin ovat kaikki pohjat valmiina.