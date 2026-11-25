TEKSTI KATJA SIRVIÖ

OLI LÄHELLÄ, ettei Kuhmoisissa syntyneestä Tarmo Haaralasta puhuta samoissa lauseissa Matti Särkän, Liisa Laukkarisen ja Matti Kanervalan kanssa. Gummerus julkaisi kolmikon runoja 1970-luvun alkuvuosina, ja myös Haaralan oli suunniteltu debytoivan runoineen samaan aikaan.

– Olin kirjoittanut kuutisenkymmentä liuskaa. Valitettavasti kustannustoimittajani oli alkoholisti, eikä toimittanut runojani. Kävin peräämässä liuskoja häneltä kymmenen vuotta myöhemmin. Hän osoitti toista metriä korkeaa pinoa olohuoneen nurkassa ja sanoi liuskojen olevan jossain siellä. En saanut niitä takaisin, mutta en ole katkera, Haarala kertoo.

Runojen saaminen kansiin siirtyi 30 vuodella. Vuonna 2003 Haaralan esikoiskokoelma ilmestyi Bukarestissa romaniaksi käännettynä nimellä Poftim la masă, draga mea. Tuon kokoelmansa hän julkaisi suomeksi vuonna 2017 (Käy pöytään rakas). Kuukausi sitten julkistettiin toinen kokoelma Toijalan takana.

Vaikka Gummeruksen listoille ei päässytkään, löytyy Haaralan nimi monen tietokirjan, romaanin ja runoteoksen kannesta. Hän on kääntänyt lähes 150 teosta, ja vuonna 2015 Haaralalle myönnettiin valtion taiteilijaeläke.

– Olen aina ollut tuottelias kääntäjä. Nopea ja luotettava kirjoittaja, Haarala kuvailee.

Yksi Haaralan tunnetuimmista käännöksistä lienee Tanssii susien kanssa. Seitsemän Oscaria voittanut lännenelokuva ilmestyi vuonna 1990, Haaralan kääntämä 276-sivuinen kirja vuotta myöhemmin ja tarkistettuna painoksena 2002.

– Viihdeviikarit-nimisessä dekkarikustantamossa tiedettiin, että elokuva on tulossa. Kustantamo osti sen oikeudet kirjaan ja laittoi minut kääntämään sen.

Haaralan runo Kuhmoisten Sanomissa kesäkuussa 1969.

HAARALA SYNTYI Salonsaaressa joulukuun alussa 1946. Lummene oli jo jäässä, mutta jää ei kantanut hevosta, joten sairalaan sijaan oli synnytettävä kotona. Haaralan äiti oli kotoisin Valkjärveltä Kannakselta, sodassa pahasti haavoittunut isä Kalajokilaaksosta Pohjanmaalta.

Kun Haaralan vanhempi sisko lähti kouluun, muuttui saaressa asuminen käytännössä hankalaksi. Kaksi viikkoa isä jaksoi siskoa veneellä kuskata manterelle, sen jälkeen perhe sai asettua Harmoisiin, Litun talon pihapiiristä löytyvään muonamiehen mökkiin. Sen jälkeen perhe kortteerasi Hyppölässä, kunnes Sappeen ja Hahmajärven väliltä tuli myyntiin Salmijärvi-niminen pikkutila.

– Sinne me muutimme. Minä odotin kouluun pääsyä. Opin lukemaan kolmevuotiaana, Etelä-Suomen Sanomat aapisena. Koulussa oli tylsää, sillä muut vasta tavasivat. Minä sain muita tehtäviä, sillä vilkkaana lapsena olisin kuitenkin häirinnyt muita, Haarala muistelee.

Vuodet Sappeen kansakoulussa olivat kivat. Haarala kertoo olleensa hyvä oppilas, mutta tumpelo käsitöissä. Kirjoittamaan hän ei omien sanojensa mukaan ollut kovin hyvä, sillä hän ei malttanut kirjoittaa pitkiä aineita. Ensimmäiset askeleet runoilijan uralla tulikin otettua jo kansakouluaikoina.

– Kouluun oli matkaa viisi kilometriä, ja loin hyvän pohjakunnon tulevalle maratonuralleni, kun kävelin tai hiihdin päivittäin kymmenen kilometriä, Haarala kertoo.

Koulussa meni hyvin, mutta äidin toiveesta pikku-Tarmo valmistautui oppikouluun yhden ylimääräisen vuoden uuden opettajan, Raimo Lehikoisen johdolla.

Kun Haarala siirtyi vanhemman siskonsa perässä kirkolle oppikouluun, oli kortteeripaikka löydettävä lähempää. Ensimmäisen talven he majoittuivat Rantalan talon piharakennuksessa, toiseksi talveksi löytyi ”fantastinen kortteeripaikka” Viertiön naaputista Toivo ja Edla Lammisen luota.

– Tuo lapseton pari piti meitä kaikkia viittä kortteerilaista kuin ominaan. Sitten Luopioisten linja alkoi ajaa kirkonkylän ja Sappeen väliä, ja me pääsimme kotiin asumaan. Ja kuljin minä paljon sulan maan aikaan polkupyörälläkin.

Haarala kirjoitti aktiivisesti jo keskikoulun aikaan, ja hänen runojaan julkaistiin teinikunnan lehdessä Toukassa. Maine hyvästä kirjoittajasta kiiri Kuhmoisten Sanomien päätoimittajan Eemil Lättilän korviin, ja tämän pyynnöstä Haarala kirjoitti viiden vuoden aikana paikallislehteen paitsi runoja, novelleja ja kirjallisuusarvosteluja, myös urheilujuttuja ja yhtiskunnallisia artikkeleita. Haarala käytti kirjoituksissaan aluksi nimikirjaimia T.H, mutta siirtyi myöhemmin käyttämään nimimerkkiä T. Mali. Tapa oli opittu Algot Untolalta, joka kirjoitti muun muassa nimellä Maiju Lassila.

– Suhtauduin elämään vähän samalla tavalla, Haarala kertoo ratkaisustaan.

Tarmo Haarala on tutkinut sekä isänsä että äitinsä sukua, jälkimmäisestä on jopa kirja Kuhmoisten

kirjastossa. – Olen tehnyt myös tusinan verran tilaustyötutkimuksia, joista viimeisin on loppusuoralla.

Olen myös ollut intohimoinen maratonjuoksija ennen sairastumistani, Haarala kertoo.

ALUNPERIN HAARALA haaveili toimittajan urasta, mutta lukion äidinkielen opettaja Eila Alitalo johdatteli hänet modernin lyriikan pariin. Tiedotusopin sijaan Haaralan yliopisto-opinnot Jyväskylässä muodostuivat suomen kielen, yleisen kirjallisuuden sekä yleisen historian opinnoista. Viimeksi mainittu ainevalinta oli kunnianosoitus Kuhmoisten yhteiskoulun pitkäaikaiselle rehtorille Ester Uotilalle.

– Hänen mielestään käytin liikaa aikaa kaikkeen muuhun kuin koulunkäyntiin, kuten urheiluun, kirjoittamiseen ja kavereiden kanssa olemiseen. Ester kehotti minua keskittymään kunnolla.

Yliopisto-opinnot jäivät kuitenkin kesken, sillä Haarala pestattiin kesällä 1972 täysipäiväiseksi kustannustoimittajaksi Urheilumme kasvot -kirjasarjaa kokoamaan. Toimituskuntaa supistettiin, mutta paluu koulunpenkille oli mahdotonta, sillä Haarala oli mennyt naimisiin, ja ensimmäinen lapsi oli jo syntynyt. Perhe oli pakko elättää, ja Haarala teki sen toimimalla opettajana Toivakassa, Vääksyssä ja Lahdessa.

On Haarala ehtinyt tehdä muutakin kuin kirjoittaa ja kääntää. Serkkunsa perässä hän päätyi töihin Ruotsiin Forsmarkiin.

– Olen se mies, joka on hionut ja maalannut atomivoimalan reaktorin kuoren.

Vihdoin olin päässyt omalle uralleni. Tarmo Haarala

HIONTAA JA maalausta ei kuitenkaan kestänyt kauan, sillä Forsmarkin oma työnvälittäjä passitti Haaralan opettajaksi Kiirunaan. Sieltä hän palasi vielä kerran Forsmarkin lähelle Gimoon, kunnes vaimo keksi pyrkiä Suomeen yliopistoon. Miehensä preppauksen ansiosta koulun ovet aukesivat, ja samalla reissulla Haaralakin suoritti loppuun omat kesken jääneet opintonsa.

Ensimmäiset askeleensa kääntäjän uralla Haarala otti Tietojätti-tietosanakirjan parissa. Hänen muutettuaan uuden puolison perässä Tampereelle käännöstyö jatkui Koko Kansan Kirjakerhon Suurta Maailmanhistoriaa ja sen ohessa kioskikirjallisuutta suomentaen.

– Yhtenä aamuna Aamulehdessä haettiin käännösuransa jo aloittaneita koulutettavaksi kaunokirjallisuuden suomentajiksi. Kääntäjänkoulutuslaitoksen johtaja ja arvostettu suomentaja Markku Mannila veti sen kurssin. Vihdoin olin päässyt omalle uralleni.