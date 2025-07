Hartaus: Jumala on elävä ja todellinen

Kirjoittaja toimii Kuhmoisissa Helluntaiseurakunnan vapaaehtoistyöntekijänä.

Hiljattain on ilmestynyt kirja, jossa kirjan kirjoittajat ovat tulleet siihen tulokseen, että Jumalan ikä on noin 2 500 vuotta. Täytyy vain todeta, että onpa kirjan kirjoittajilla ”nuorekas Jumala”. Tämäkin kirja on saanut merkittävästi julkisuutta.

Samaisessa kirjassa he myös toteavat, että Jumalan olemassaolo on pelkästään ihmisten keksimä asia. Yksi kirjan kirjoittajista on sama henkilö, joka kirjoitti aikaisemmin kirjan ”Sensuroitu Raamatun muutosten historia” Tuokin kirja sai paljon huomiota ja asiaan perehtymätön voisi luulla, että näin asia onkin.

Otsikossa ”sensuroitu” on kuitenkin totta toinen puoli, kuten sanotaan. Sekä vanhasta, että uudesta testamentista on ollutkin erilaisia versioita liikkeellä, kunnes tekstit on ”sensuroitu” eli kanonisoitu ja nykyinen Raamattu on saanut muotonsa.

Tuossa kanonisoinnissa on todellakin tapahtunut ”sensurointia”, eli kaikkia liikkeellä olevia tekstejä ei ole hyväksytty yleisemmin käytössä olleisiin Raamattuihimme, koska niitä ei ole todettu riittävän luotettavaksi ja Jumalallisiksi. Kanonisoinnin ovat suorittaneet tuon aikaiset Raamatun tutkijat.

Vanha Testamentti sai nykyisen muotonsa noin 100-luvun paikkeilla ja Uusi Testamentti noin 400- luvun paikkeilla. Tästä kanonisoinnista johtuu se, että apokryfisia kirjoituksia ei ole mukana Raamatuissamme.

Jeesus kertoi ”testin” millä jokainen voi testata Raamatun luotettavuuden. Jeesus sanoi epäilijöilleen: ”Jos joku tekee Jumalan tahdon, hän tulee tuntemaan, onko oppi Jumalasta, vai puhuuko Jeesus omiaan” Tälläkin hetkellä maailmassa elää satoja miljoonia ihmisiä, jotka ovat tuon ”testin” tehneet ja siksi he uskovat Jumalaan ja Raamatun sanaan.

Mistä minä sitten tiedän, että Jumala on varmasti olemassa? Tiedän sen omakohtaisesta kokemuksesta, johon sisältyy myös yliluonnollisia elementtejä, jotka eivät voi olla tästä maailmasta.

Hyvää kesää lukijoille.

Reijo Heikkilä