Hartaus: Käännä katseesi valoon

Kesä alkoi kylmänä ja sateisena. Aina paleli ja sai lisätä vaatteita, mutta eipä ollut hyttysiä kiusana. Sitten tulivat helteet. Oli ihanaa, kun ei tarvinnut palella.

Ihmisen elämässäkin vaihtelevat aurinkoiset ja pimeät taipaleet. Pimeyden keskellä voi tuntua, ettei Jumala kuule rukouksia, mutta Sana kehottaa meitä odottamaan: Usko ja luota, apu tulee ylhäältä valkeuksien Isältä. Helppoa ei odottaminen ole.

”Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä Herra olet kanssani”.

David luotti tähän keskellä pimeyttä.

Kerrotaan tarinaa Aleksanteri Suuresta, jonka isällä oli vaikeasti hallittava ratsu. Nimikin oli Härkäpäinen. Kukaan ei saanut sitä kesytettyä, niinpä 12-vuotias Aleksanteri pyysi isältään saisiko hän yrittää. Isä antoi luvan ja kaikki seurasivat miten käy. Aleksanteri astui hevosen luo, käänsi sen pään kohti aurinkoa ja se rauhoittui. Kävi ilmi, että se oli pelännyt omaa varjoaan. Pian Aleksanteri oli jo sen selässä. Pojan ja hevosen välille syntyi syvä yhteys ja luottamus.

Niinhän me ihmisetkin säikymme varjoja joita kannamme sisällämme. Käännä katseesi niistä Jeesukseen, kohti valoa. Älä huomista pelkää, iloitse asioista, jotka ovat hyvin tänään ja luota, että asiat järjestyvät ajallaan.

Olen iloinnut lämpimistä, kauniista syyspäivistä. Kesän muistot ovat vielä kirkkaana sydämessä antamassa voimaa tulevaan talveen. Suljen silmäni ja olen taas soutelemassa ilta-auringon kultaamalla Pihlajajärvellä, Sole-koirani selkäni takana.

Muistan kaikki ihanat kohtaamiset ihmisten kanssa ja erilaiset kesätapahtumat. Kuulen vielä lintujen laulun ja tunnen kukkien tuoksun.

Täällä Puistolassa olen saanut iloita lähes ikkunan takana lainehtivasta auringonkukkapellosta. Sylintäydeltä ihmiset ovat poimineet sieltä aurinkoa koteihinsa.

Kunpa muistaisimme pimeinä päivinä ps.23: ”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu, vihreille niityille hän vie minut lepäämään ja virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän ohjaa minut oikealle tielle.”

Siunausta syksyyn

Tarja Koskela-Kivistö